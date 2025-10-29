Skandal u Sarajevu: Grb BiH ‘uklonjen’ platnom u zgradi državnog parlamenta, tokom ministarske konferencije

Skandalozan prizor zabilježen je u zgradi Parlamentarne skupštine BiH: državni grb Bosne i Hercegovine prekriven je plavim platnom iznad ulaza u jednu od sala. Kako otkriva službeni dokument Ministarstva sigurnosti BiH, ovo je urađeno na zahtjev organizatora zbog održavanja “statusno neutralne” Ministarske konferencije EU – Zapadni Balkan, piše N1.

Dokument Ministarstva sigurnosti tražio uklanjanje simbola

Fotografija koja kruži prikazuje plavo platno koje sakriva reljefni grb BiH iznad vrata, najvjerovatnije glavne konferencijske sale. Da ovo nije slučajan propust, potvrđuje službeni dopis Ministarstva sigurnosti BiH upućen Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (dokument datiran sa 17.10.2025. i ranijim korespodencijama).

U dopisu se traži rezervacija više prostora u zgradi Parlamenta za održavanje “Ministarske konferencije EU – Zapadni Balkan” planirane za 30. i 31. oktobar 2025. godine. Ključni dio dopisa glasi:

“Također, budući da se radi o status-neutralnom događaju, bit će potrebno privremeno izmjestiti grbove i zastave Bosne i Hercegovine, kako iz sala u kojima će se održavati konferencija i prateći događaji.”

Uklanjanje ili prekrivanje simbola države domaćina u njenoj najvišoj zakonodavnoj instituciji predstavlja izuzetno neuobičajen i kontroverzan čin, koji otvara pitanja poštovanja suvereniteta i digniteta Bosne i Hercegovine.

Prekrivanje grba Bosne i Hercegovine u zgradi državnog Parlamenta, iako urađeno na osnovu zvaničnog zahtjeva zbog međunarodnog skupa “statusno neutralnog karaktera”, sigurno će izazvati brojne reakcije političara i javnosti u BiH. Ostaje da se vidi kako će zvaničnici opravdati ovaj potez prenosi N1.

