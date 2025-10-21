Kako razlikovati novu varijantu covida od obične prehlade?

Bilo da ste na poslu, u javnom prevozu ili kod kuće, virusi kruže svuda oko nas.

S obzirom na to da trenutno vladaju nove varijante covida, mnogi se pitaju – je li bolno grlo ili curenje nosa znak prehlade ili zaraze koronavirusom?

Evo šta o tome kažu ljekari.

Šta uzrokuje prehladu, a šta covid?

“Prehladu uzrokuje čitav niz različitih virusa, ali najčešći je rinovirus, koji se rado ‘nastani’ u nosu i grlu“, objašnjava dr Chun Tang iz privatne klinike Pall Mall Medical u Velikoj Britaniji i dodaje:

“Covid, s druge strane, uzrokuje samo jedan virus – SARS-CoV-2, koji spada u porodicu koronavirusa”.

Oba virusa napadaju respiratorni sistem, ali covid često ide dublje – može zahvatiti pluća, pa čak i druge organe.

Koje su nove varijante covida i po čemu se razlikuju?

Najnovije varijante omikron soja koje se trenutno šire su Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1).

“Varijanta Stratus često se povezuje s promuklošću i jakim umorom, dok Nimbus uzrokuje osjećaj kao da imate ‘žilete u grlu’, a ponekad i probavne tegobe poput mučnine ili nadutosti“, pojašnjava prof. Bruno Silvester Lopes, mikrobiolog sa Univerziteta Teesside u Velikoj Britaniji.

Obje varijante su vrlo zarazne, ali prema riječima stručnjaka – nisu opasnije od ranijih sojeva.

Kako se covid i prehlada prenose?

“Obje bolesti se prenose kapljično – kašljanjem, kihanjem ili razgovorom u blizini druge osobe“, kaže dr. Tang i dodaje:

“Razlika je u tome što se covid može širiti i aerosolima, sitnim česticama koje ostaju u zraku, naročito u zatvorenim ili slabo provjetrenim prostorijama”.

Drugim riječima, za zarazu prehladom obično je potreban blizak kontakt, dok se covid može prenijeti čak i ako ste nekoliko metara udaljeni od zaražene osobe.

Koji su simptomi i kako ih razlikovati?

Simptomi se često preklapaju, pa je ponekad teško napraviti razliku.

Prehlada i covid mogu uzrokovati bol u grlu, začepljen nos, kihanje i kašalj.

Ipak, covid češće donosi povišenu temperaturu, izražen umor, bolove u mišićima i karakterističan gubitak mirisa i okusa – iako se to rjeđe javlja kod novih varijanti.

“Covid vas obično više iscrpi – kao da vas je pregazio kamion – dok prehlada to ne radi“, kaže Tang.

Koliko traju simptomi?

“Simptomi obične prehlade traju oko sedmicu do deset dana“, objašnjava prof. Lopes i navodi:

“Kod covida mogu trajati i do dvije sedmice, a kod nekih ljudi i duže – ponekad čak i mjesecima.“

Covid, dodaje on, može izazvati i ozbiljnije komplikacije poput upale pluća ili tzv. dugog covida, koji utiče na više organa, a ne samo na respiratorni sistem.

Kako se liječe prehlada i covid?

Prehlada se obično liječi odmorom, unosom tekućine i lijekovima bez recepta – poput paracetamola ili dekongestiva.

Blagi slučajevi covida tretiraju se slično, ali osobe koje spadaju u rizične grupe (stariji, hronični bolesnici) mogu dobiti i antivirusne lijekove na recept.

Kada se testirati na covid?

“Testirajte se ako se ne osjećate dobro, naročito ako radite s ranjivim grupama ljudi – u zdravstvu, domovima za starije ili ako živite s nekim ko ima slab imunitet“, savjetuje Tang.

Brzi antigenski testovi dostupni su u apotekama, putem interneta ili besplatno na pojedinim radnim mjestima i u lokalnim centrima.

“Testiranje vam pomaže da odlučite – treba li da ostanete kod kuće i spriječite širenje zaraze“, kaže on.

Kada se obratiti ljekaru?

Potražite pomoć porodičnog ljekara ako:

imate visoku temperaturu koja ne prolazi,

osjećate otežano disanje ili bolove u prsima,

simptomi traju duže od 10–14 dana bez poboljšanja.

Kod covida posebno reagujte brzo ako vam ponestaje zraka ili primijetite da vam pada nivo kisika u krvi.

“Uvijek vjerujte svom instinktu – ako ste zabrinuti, potražite pomoć“, poručuje Tang.

Kako se zaštititi od zaraze u sezoni virusa?

Perite često ruke i redovno provjetravajte prostorije,

izbjegavajte blizak kontakt s osobama koje su bolesne,

ako se ne osjećate dobro – ostanite kod kuće i odmarajte se,

redovno vježbajte, spavajte dovoljno i jedite uravnoteženo,

i, što je najvažnije, cijepljenje protiv najnovijih varijanti covida pruža najbolju zaštitu,pišu Vijesti

Zaključak:

Prehlada i covid mogu izgledati slično, ali razlike postoje. Ako simptomi potraju, pogoršavaju se ili ste u kontaktu s rizičnim osobama – testirajte se i postupajte odgovorno prema sebi i drugima.

