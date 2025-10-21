Kako razlikovati novu varijantu covida od obične prehlade?

Bilo da ste na poslu, u javnom prevozu ili kod kuće, virusi kruže svuda oko nas.
S obzirom na to da trenutno vladaju nove varijante covida, mnogi se pitaju – je li bolno grlo ili curenje nosa znak prehlade ili zaraze koronavirusom?
Evo šta o tome kažu ljekari.
Šta uzrokuje prehladu, a šta covid?
“Prehladu uzrokuje čitav niz različitih virusa, ali najčešći je rinovirus, koji se rado ‘nastani’ u nosu i grlu“, objašnjava dr Chun Tang iz privatne klinike Pall Mall Medical u Velikoj Britaniji i dodaje:
“Covid, s druge strane, uzrokuje samo jedan virus – SARS-CoV-2, koji spada u porodicu koronavirusa”.
Oba virusa napadaju respiratorni sistem, ali covid često ide dublje – može zahvatiti pluća, pa čak i druge organe.
Koje su nove varijante covida i po čemu se razlikuju?
Najnovije varijante omikron soja koje se trenutno šire su Stratus (XFG) i Nimbus (NB.1.8.1).
“Varijanta Stratus često se povezuje s promuklošću i jakim umorom, dok Nimbus uzrokuje osjećaj kao da imate ‘žilete u grlu’, a ponekad i probavne tegobe poput mučnine ili nadutosti“, pojašnjava prof. Bruno Silvester Lopes, mikrobiolog sa Univerziteta Teesside u Velikoj Britaniji.
Obje varijante su vrlo zarazne, ali prema riječima stručnjaka – nisu opasnije od ranijih sojeva.
Kako se covid i prehlada prenose?
“Obje bolesti se prenose kapljično – kašljanjem, kihanjem ili razgovorom u blizini druge osobe“, kaže dr. Tang i dodaje:
“Razlika je u tome što se covid može širiti i aerosolima, sitnim česticama koje ostaju u zraku, naročito u zatvorenim ili slabo provjetrenim prostorijama”.
Drugim riječima, za zarazu prehladom obično je potreban blizak kontakt, dok se covid može prenijeti čak i ako ste nekoliko metara udaljeni od zaražene osobe.
Koji su simptomi i kako ih razlikovati?
Simptomi se često preklapaju, pa je ponekad teško napraviti razliku.
Prehlada i covid mogu uzrokovati bol u grlu, začepljen nos, kihanje i kašalj.
Ipak, covid češće donosi povišenu temperaturu, izražen umor, bolove u mišićima i karakterističan gubitak mirisa i okusa – iako se to rjeđe javlja kod novih varijanti.
“Covid vas obično više iscrpi – kao da vas je pregazio kamion – dok prehlada to ne radi“, kaže Tang.
Koliko traju simptomi?
“Simptomi obične prehlade traju oko sedmicu do deset dana“, objašnjava prof. Lopes i navodi:
“Kod covida mogu trajati i do dvije sedmice, a kod nekih ljudi i duže – ponekad čak i mjesecima.“
Covid, dodaje on, može izazvati i ozbiljnije komplikacije poput upale pluća ili tzv. dugog covida, koji utiče na više organa, a ne samo na respiratorni sistem.
Kako se liječe prehlada i covid?
Prehlada se obično liječi odmorom, unosom tekućine i lijekovima bez recepta – poput paracetamola ili dekongestiva.
Blagi slučajevi covida tretiraju se slično, ali osobe koje spadaju u rizične grupe (stariji, hronični bolesnici) mogu dobiti i antivirusne lijekove na recept.
Kada se testirati na covid?
“Testirajte se ako se ne osjećate dobro, naročito ako radite s ranjivim grupama ljudi – u zdravstvu, domovima za starije ili ako živite s nekim ko ima slab imunitet“, savjetuje Tang.
Brzi antigenski testovi dostupni su u apotekama, putem interneta ili besplatno na pojedinim radnim mjestima i u lokalnim centrima.
“Testiranje vam pomaže da odlučite – treba li da ostanete kod kuće i spriječite širenje zaraze“, kaže on.
Kada se obratiti ljekaru?
Potražite pomoć porodičnog ljekara ako:
imate visoku temperaturu koja ne prolazi,
osjećate otežano disanje ili bolove u prsima,
simptomi traju duže od 10–14 dana bez poboljšanja.
Kod covida posebno reagujte brzo ako vam ponestaje zraka ili primijetite da vam pada nivo kisika u krvi.
“Uvijek vjerujte svom instinktu – ako ste zabrinuti, potražite pomoć“, poručuje Tang.
Kako se zaštititi od zaraze u sezoni virusa?
Perite često ruke i redovno provjetravajte prostorije,
izbjegavajte blizak kontakt s osobama koje su bolesne,
ako se ne osjećate dobro – ostanite kod kuće i odmarajte se,
redovno vježbajte, spavajte dovoljno i jedite uravnoteženo,
i, što je najvažnije, cijepljenje protiv najnovijih varijanti covida pruža najbolju zaštitu,pišu Vijesti
Zaključak:
Prehlada i covid mogu izgledati slično, ali razlike postoje. Ako simptomi potraju, pogoršavaju se ili ste u kontaktu s rizičnim osobama – testirajte se i postupajte odgovorno prema sebi i drugima.