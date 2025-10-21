Američka vojska napala četiri broda u Tihom oceanu, ubijeno je 14 ljudi!

U objavi na X-u, Hegseth je rekao da su meksičke vlasti preuzele potragu za jedinim preživjelim iz tri napada, koji su se dogodili u ponedjeljak.

To je prvi put da je istoga dana izvedeno više napada kao dio kampanje Trumpove administracije protiv brodova navodno umiješanih u trgovinu drogom, prenosi Hina.

CNN piše da su se u ponedjeljak u Tihom oceanu dogodila tri napada, od kojih je jedan pogodio dva broda odjednom. Time je ukupan broj napada koje je američka vojska izvela na brodove za navodno krijumčarenje droge porastao na 13 od početka septembra. U tim je operacijama do sada uništeno 14 brodova i ubijeno 57 ljudi, a preživjelo je ukupno troje ljudi.

Podsjetimo, prošle je sedmice američka vojska izvela prvi krug napada u istočnom Tihom oceanu, a to je značilo proširenje kampanje jer je svih sedam prethodnih napada bilo usmjereno na brodove u Karipskom moru.

Hegseth je rekao da su brodovi koja su posljednja tri napada ciljala bili pod upravljanjem terorističkih organizacija koje krijumčare narkotike.

– Četiri plovila su bila poznata našem obavještajnom aparatu, išla su poznatim rutama za trgovinu narkoticima i prevozila narkotike, rekao je Hegseth.

Dodao je da je tokom prvog napada na plovilima bilo osam muškaraca, a nazvao ih je narkoteroristima. Tokom drugog napada ih je na brodu bilo četiri, a tokom trećeg napada tri.

Hegseth je istakao i da su svi napadi bili u međunarodnim vodama, a nijedan pripadnik američke vojske nije povrijeđen,pišu

Objavio je video snimku od oko 30 sekundi na kojoj se vide dva broda na moru blizu jedan drugome koji eksplodiraju.

Drugi dio snimke pokazuje brod koji plovi i zatim eksplodira.

Napadi na Tihom oceanu dolaze u kontekstu gomilanja američkih vojnih snaga na Karibima, uključujući razarače, avione F-35, nuklearnu podmornicu i hiljade vojnika.

Administracija je naredila da u regiju iz Mediterana dođe borbena grupa nosača aviona USS Ford.

Dolazak se očekuje u idućim sedmicama.

