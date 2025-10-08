OpenAI priprema alat za generiranje AI muzike

Mnogi bez ChatGPT-a više ne mogu zamisliti svoju svakodnevnicu, a čini se kako bi u budućnosti OpenAI, odnosno alati ove kompanije kojom upravlja Sam Altman, mogli postati sveprisutni u našim životima. Osim što ChatGPT zamjenjuje klasično guglanje i omogućava korisnicima da odgovore traže direktno od umjetne inteligencije, sve je više fotografija i videozapisa na društvenim mrežama koji su generirani putem njihovih AI alata. Posebno su impresivni videozapisi stvoreni pomoću Sora 2, koji pokazuju koliko je ova tehnologija napredovala i koliko je danas teško razlikovati računalno generirani sadržaj od stvarnog.

Prema informacijama objavljenim krajem prošlog tjedna na tehnološkim portalima, OpenAI razvija još jedan AI alat koji bi mogao postati vrlo popularan. Riječ je o alatu za generiranje muzike iz teksta, ali i iz uploada muzičkih isječaka.

Na razvoju ovog alata trenutno rade studenti s Juilliard Schoola koji pomažu pri stvaranju podataka za treniranje. Prema izvorima upoznatim sa situacijom, cilj OpenAI-a je napraviti alat koji bi, primjerice, osobi koja pjeva stvorio odgovarajuću gitarsku pratnju za pjesmu. Također, alat bi mogao biti korišten za stvaranje muzike kao pozadinske muzike postojećim videozapisima i sličnim sadržajima.

Trenutno nije poznato koliko je alat napredovao i do koje faze razvoja je stigao, pa se može samo nagađati kada će biti dostupan svima. Za one koji žele AI muziku, već postoji više različitih alata koji na temelju tekstualnog upita mogu stvoriti muziku i otpjevati ono što korisnik želi čuti.

Mogućnosti umjetne inteligencije u ovom području najbolje pokazuje AI pjesma Drakea i Weeknda koja je mnoge oduševila, iako ju je u potpunosti stvorila AI. U budućnosti se očekuje da bi YouTube i društvene mreže mogli biti preplavljeni takvim AI pjesmama, ali se nadaju da tehnologija u kreativnoj industriji i umjetnosti neće potpuno zamijeniti ljude, piše Tech Crunch.

