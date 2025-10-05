Oglasila se sestra nastradale žene: Pijani monstrum nam je ubio sestru, nećaka i zeta

Sestra Dijane K., koja je poginula u saobraćajnoj nesreći, koja se dogodila u nedjelju 26. oktobra u Beogradu, napisala je potresnu poruku na Facebooku.

– I dalje mi je sve nerealno… Ljuta sam, tužna sam, i činjenica da naše Dije, Mihaila i Bojana više nema, mi i dalje ne dopire do glave. Pijani monstrum nam je ubio sestru, nećaka i zeta, a našim klincima oduzeo stvaranje uspomena sa tetkom, bratom i tečom – napisala je ona i dodala:

– Zbog svog bezobrazluka, ubio je cijelu jednu porodicu, a promijenio živote nama ostalima zauvijek – navodi se u objavi, koja je okačila i sliku stradale porodice, prenosi Blic.

Podsjećamo, u nesreći je u Hyundaiju poginula tročlana porodica. Poginuli su policajac Bojan Ž. (43), njegova suprug Dijana K. (38) i njihov sin (9).

Viši sud u Beogradu odredio je do 30 dana pritvor državljaninu BiH Nikoli Đ. (24), osumnjičenom da je 26. oktobra na Novom Beogradu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule tri osobe, a jedna teško povrijeđena. Sumnja se da je Nikola Đ. oko 00.44 časova, na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti (1,76 promila) i pod dejstvom psihoaktivne supstance – marihuane, upravljao Audijem.

Dijanina sestra na društvenoj mreži je napisala da je pijani vozač zbog bezobrazluka ubio cijelu porodicu.

