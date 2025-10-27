Pacijenti u Federaciji BiH ostaju bez terapija koje spašavaju život

Ta odluka, kojom se zaustavlja finansiranje terapija i liječenja iz sredstava Fonda solidarnosti, direktno ugrožava živote pacijenata i pokazuje nedopustiv nemar, neodgovornost i potpuno odsustvo adekvatnog finansijskog planiranja od institucija koje bi trebale štititi javno zdravlje – navodi se.

Kako iz tih udruženja ističu u saopćenju za javnost, prema članu 2. navedene odluke, finansiranje se obustavlja “dok se ne osiguraju dovoljna finansijska sredstva”.

– Međutim, postavlja se ključno pitanje kako je moguće da Vlada Federacije i Zavod već godinama ne planiraju sredstva u skladu s realnim i poznatim podacima o kontinuiranom porastu broja oboljelih i pacijenata na listama čekanja? Ovo nije iznenadna situacija, već rezultat dugogodišnjeg neplanskog i neodgovornog upravljanja Fondom solidarnosti, čije posljedice sad snose pacijenti.

Odlukom su posebno pogođene osobe koje već primaju terapije finansirane iz Fonda solidarnosti, pacijenti oboljeli od malignih, rijetkih i hroničnih bolesti, djeca na onkološkom liječenju, pacijenti na dijalizi, kao i oboljeli od hemofilije i hepatitisa C. Prekid snabdijevanja lijekovima ili kašnjenje refundacija za te grupe nije samo administrativni propust, to je čin nehumanosti i ozbiljno kršenje osnovnog prava na liječenje – ističu iz tih udruženja.

Posebno je zabrinjavajuće što je ista odluka već bila obustavljena i u februaru 2025. godine, pod istim obrazloženjem. Umjesto da se tad pronađe sistemsko rješenje i osigura dugoročna stabilnost Fonda solidarnosti, institucije su nastavile praksu kratkoročnih i paničnih poteza – sve dok ponovo nije došlo do kolapsa finansiranja. Ovakav obrazac ponašanja jasno pokazuje nesposobnost planiranja i odsustvo odgovornosti u upravljanju javnim zdravstvenim sredstvima.

– Podsjećamo i da već šest godina nije provedena zakonski obavezna revizija Liste lijekova Federalnog fonda solidarnosti. Dok pacijenti u susjednim zemljama imaju pristup savremenim terapijama, građani Federacije BiH danas se suočavaju s apsurdom da im se uskraćuju čak i stariji lijekovi – jedini dostupni tretmani za mnoge bolesti. Takvo stanje nije samo medicinski neodrživo, već moralno neprihvatljivo i društveno sramotno – navodi se.

Udruženja pacijenata zahtijevaju da se odluka o obustavi sufinansiranja odmah poništi i bez odlaganja obezbijede sredstva za nastavak finansiranja terapija iz Fonda solidarnosti, pokrene revizija Liste lijekova koja se nije mijenjala više od šest godina, osigura kontinuitet refundacija i liječenja za sve pacijente koji su već uključeni u terapije te uspostavi transparentan i predvidiv sistem odlučivanja, u kojem će se uvažavati glas pacijenata i mišljenje stručne javnosti,pišu Vijesti

– Pacijenti u Federaciji BiH nisu i ne smiju biti kolateralna šteta lošeg upravljanja i institucionalne šutnje. Udruženja okupljena oko Projekta ‘Glasaj za život’ zahtijevaju hitno djelovanje Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva zdravstva, u skladu s njihovom ustavnom obavezom da svakom građaninu osiguraju pravo na zdravstvenu zaštitu i dostojanstven život – ističu u saopćenju za javnost.

