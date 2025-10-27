Sedmični horoskop od 27. oktobra do 3. novembra: Blizanci se posvećuju ljubavi, Djevice su izdržljive, a Ribe nagrađene

Sedmični horoskop od 27. oktobra do 3. novembra 2025. godine otkriva ljubavne avanture, poslovne uspjehe i zdravlje. Neke znakove čekaju ljubavna iznenađenja i poslovne prilike, dok se drugi trebaju čuvati stresa i zabluda.

Posao – Vaša spremnost za širenjem znanja i vješta komunikacija, bit će na vrhuncu. Nakon 30. oktobra pružit će vam se prilika za kraće putovanje ili honorarni posao, koji će vam donijeti znatnu finansijsku dobit.

Ljubav – Neke stvari koje ste uporno zanemarivali, misleći da će vrijeme sve riješiti, sada izlaze na vidjelo. Ako ste u vezi, partner će biti zainteresiran za zajednički život, ali vama će možda trebati još neko vrijeme prije nego što budete sigurni u svoje osjećaje.

Zdravlje – Bit ćete odlične koncentracije, a vaše dobro raspoloženje činit će vas omiljenima u društvu. Imate li bilo kakvih tegoba, mogli biste znatno poboljšati svoju zdravstvenu sliku pravilnom prehranom.

Bik

Posao – Bit ćete zaposleni preko mjere, bilo da je riječ o uredskim ili kućnim obavezama. Pokazat ćete zavidnu efikasnost na poslu, ali često ćete se i iscrpljivati, ostajući raditi prekovremeno.

Ljubav – Ne znate se uvijek najbolje nositi s osjećajima. Zato dopustite partneru neka vas barem u stanovitoj mjeri vodi, kako ne biste stalno mislili da sve morate nadzirati. Nemojte izreći nešto zbog čega ćete požaliti i poslije se pokajati.

Zdravlje – Osjećaj iscrpljenosti činit će vas lakim plijenom za bolesti, a očitije posljedice smanjene vitalnosti mogu biti u prehladama, virozama i sličnim sezonskim boljkama. Ojačajte se preparatima za podizanje imuniteta.

Blizanci

Posao – Od 30. oktobra, koliko god se trudili na vrijeme završiti poslove i prepustiti se odmoru, stalno će nešto novo iskrsavati. Radit ćete prekovremeno, padati s nogu od umora ili mijenjati kolegu koji je na bolovanju.

Ljubav – Posvetite se ljubavi, provodu i društvu. Pronađite lijepe strane svoje veze, usprkos naraslim problemima. Nemojte postavljati prevelike zahtjeve i očekivati čuda, budući da je za vas ovo vrijeme strpljenja i ulaganja u osjećajnu budućnost.

Zdravlje – Izbjegavajte predugo sjedenje za radnim stolom – krenite u šetnju, na planinarenje ili se uključite u neku drugu tjelesnu aktivnost. Pričuvajte vratnu kičmu, za smanjenje bolova koristit će vam joga vježbe.

Rak

Posao – Bilo bi dobro da se na vrijeme organizirate jer jedino tako ćete izbjeći stres. Uprkos svemu, pružaju vam se prilike za napredak. Nemojte previše analizirati i biti sumnjičavi nego idite naprijed!

Ljubav – Vama i vašem partneru potreban je bilo kakav odmak od porodičnih obaveza. Potrudite se barem vikende odvojiti za zajedničke trenutke zbližavanja i intimnosti. Samci, dani samoće su iza vas, pred vama su nova uzbuđenja i nove ljubavi.

Zdravlje – Pomno ćete brinuti o svom zdravlju, posjećivati liječnika i obavljati pretrage. Smoći ćete snage i otići kod stomatologa, čak i ako se jako bojite. Zaposleni će se prilično iscrpljivati na poslu.

Lav

Posao – Merkurov položaj u Strijelcu od 30. oktobra, povoljan vam je za naučni i istraživački rad. Izvrsno ćete baratati brojkama, biti sigurni u svoje znanje i na poslovnim sastancima ostavljati dojam samouvjerene i pouzdane osobe.

Ljubav – Planetarni položaji ističu vašu sklonost zabavama i zavodnički talent. Osvajat ćete riječima, znakovitim pogledima i romantičnim izlascima. Naklonjena Venera navještava vam mnogo strasti, poljubaca i vatrenih zagrljaja.

Zdravlje – Nemojte ove dane provoditi u kući, zabuljeni u knjige ili televizor. U društvu vas čeka zabava i smijeh, a i raspoloženje će vam se bitno popraviti. Čuvajte probavu, jedite manje slatkog i masnog.

Djevica

Posao – Ako ste rođeni u avgustu, mogli biste promijeniti radno mjesto, krenuti od početka i proći kroz bolne, ali potrebne prilagodbe. Rezultati tih rezova donijet će vam korist i napredak. Stoga, nemojte se bojati!

Ljubav – Ako ste još sami, ovi će vam dani donijeti zanimljivo poznanstvo koje će se najprije razvijati prema prijateljstvu, a zatim bi naglo moglo skrenuti u neke druge vode. Sve ovisi o vašoj spremnosti da se bez kalkulacija prepustite osjećajima.

Zdravlje – Dobro položeni Mars jamstvo je da vam ne manjka energije i izdržljivosti. Moći ćete s društvom ostati vani do kasno i bez problema ujutro ustati na posao. Zanimat će vas tjelovježba i sport općenito.

Vaga

Posao – Vrijeme je da sebi pružite više radosti i priklonite se svim onim stvarima i hobijima koje ste do sada zanemarivali. Ulazak Merkura u znak Strijelca od 30. oktobra donijet će razrješavanje nekih poslovnih i finansijskih briga.

Ljubav – Ako ste u koga zaljubljeni, radije malo taktizirajte nego da odmah pokažete osjećaje. Sada se i vi možete malo poigrati. Imate li ljubavnu vezu koja vas previše iscrpljuje, pronaći ćete načina kako da je prekinete na što bezbolniji način.

Zdravlje – Bit ćete zdravi, otporni i izdržljivi pa će vam trebati manje vremena za spavanje i odmor. Planete će pridonijeti boljem raspoloženju, ali i vašem proljepšanom izgledu kojim ćete plijeniti pažnju.

Škorpija

Posao – Ovo je odličan astrološki period koji vam omogućava brzo dostizanje ciljeva. Realizirajte svoje planove, sve će ići lako. Radni potencijali bit će vam veliki, a znanje koje posjedujete gotovo nezamjenljivo.

Ljubav – Mogli biste se osjetiti nespremni da ispunite vlastita očekivanja, pa nemojte sebe prisiljavati na nešto što nije je od srca. Intimne probleme i unutarnje nezadovoljstvo nemojte rješavati besmislenim ljubavnim akcijama. Radije se malo strpite.

Zdravlje – Izbjegavajte slatke gazirane napitke. Osjetljivo grlo spasit ćete toplim čajevima i medom. Ali Sunce u vašem znaku podržava vašu vitalnost pa ako ćete i imati kakvih tegoba, one će biti prolazne i bezopasne.

Strijelac

Posao – Merkur koji 30. oktobra ulazi u vaš znak donijet će vam priznanje, popularnost ili kakvu finansijsku dobit. Počiva li vaše radno mjesto na klimavim temeljima, neko će vam pomoći da ga učvrstite.

Ljubav – Samci, nepoznati ljudi će vas često zaustavljati i nešto zapitkivati. Na taj način sklopit ćete zanimljivo poznanstvo. Ako ste u braku, odlično ćete se nadopunjavati s partnerom koji će sve više razmišljati kao i vi, pa će svađe biti rijetkost.

Zdravlje – Planete vam daju golemu dozu energičnosti. Više ćete se kretati i baviti sportom, ali se pričuvajte ozljeda i neugodnih uganuća. Vrijeme je povoljno za mršavljenje jer ćete biti ustrajni u provođenju dijete.

Jarac

Posao – Osjećat ćete se kao da ste sami na svijetu, ali to će vas osnažiti i dati vam novu dozu zrelosti i iskustva. Nemojte posustati ako od bliskih saradnika ne dobivate podršku za svoje ideje.

Ljubav – Kritički promotrite svoje ponašanje prema partneru. Niste objektivni nego skloni naglim postupcima i ishitrenim izjavama. Budite malo strpljiviji i nježniji. Nemojte dopustiti da većinu radnog dana provedete na poslu. Budite bliskiji s partnerom.

Zdravlje – Osjećat ćete bolove u vratu i leđima. Previše ćete se naprezati, naročito fizički. Rekreirajte se u igri s djecom ili se intenzivnije družite s ljudima. Ne osamljujte se, ma koliko imali potrebu za tim.

Vodolija

Posao – Od 30. oktobra proširite svoje obzore, zakoračite naprijed, putujte, mijenjajte sebe i budite otvoreni za promjene koje unose novi susreti i poznanstva. Te će osobe imati pozitivnog udjela na vašu poslovnu budućnost.

Ljubav – Možete očekivati velike preokrete u dosadašnjem načinu života. U tome će vam od velike pomoći biti naklonjena Venera. Mnogi od vas će putovati, upoznati ljubav u drugom gradu, mijenjati ljubavne navike i biti fleksibilniji nego prije.

Zdravlje – Pazite kako i koliko jedete, kako se ne biste udebljali preko mjere. Mogli biste osjećati izraženiju iscrpljenost i umor, a ako to potraje ne bi bilo loše provjeriti krvni sliku.

Ribe

Posao – Mogli biste primiti zaslužene nagrade, priznanja i uspjehom okruniti svoja nastojanja. Vaša poduzetnost omogućit će vam da proširite poslovne horizonte. Bit ćete stalno u pokretu, češće putovati.

Ljubav – Vladavina Škorpije čini vas toplima i ljubaznima pa ćete se požrtvovano predati potrebama najbližih. Stoga će porodični život i događanja u domu zasjeniti ostala područja. Partnera ćete obasipati pažnjom pa će brže zaboraviti na teret svakodnevice.

Zdravlje – Povoljan utjecaj Sunca i Marsa daju vam fizičku izdržljivost i veliku radnu energiju. Vaše mentalne sposobnosti će zasjati pa ćete bolje pamtiti i biti veseliji. Bit ćete jako društveni i mnogo izlaziti.

Facebook komentari