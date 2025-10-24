Vlada FBiH donijela Odluku: Ograničena cijena peleta u Federaciji BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku kojom se propisuje mjera neposredne kontrole cijena određivanjem najvišeg nivoa prodajne cijene peleta od drveta u trgovini na malo na teritoriji Federacije BiH. U skladu sa ovom odlukom najviša prodajna cijena peleta ne može prelaziti 480 KM plus PDV u trgovini na malo, po toni u svim pakovanjima. Ova odluka se primjenjuje do 1.12.2025. godine.Drveni pelet je prirodni energent, odnosno obnovljivo bio-gorivo, proizvedeno iz bio-mase (usitnjenog drveta, piljevine, strugotine), valjkastog je oblika promjera od 6 mm ili 8 mm (+/-1) i dužine od 3,15 mm do 40 mm, vlažnosti ispod 10 posto, što omogućava vrlo visoku efikasnost sagorijevanja.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem ove odluke zadužuju se federalna i kantonalna tržišna inspekcija. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama FBiH.

Kako je predlagač obrazložio, razlog za propisivanje ove mjere je prevencija i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih proizvođača ili trgovcima peletom, s ciljem zaštite građana i omogućavanja uredne snabdjevenosti tržišta.

Također, predlagač odluke je obrazložio da je bilo neophodno kao mjeru neposredne kontrole cijena propisati mjeru određivanja najvišeg nivoa cijena za pelet, koja je privremenog karaktera, a s ciljem blagovremenog intervenisanja na tržištu Federacije BiH i sprečavanja špekulativnog i govornog ponašanja svih učesnika u lancu snabdijevanja peletom,piše Avaz

