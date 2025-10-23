Nikšić: Svjedočimo borbi organiziranog kriminala protiv organizirane države, strahuju da bi mogli biti “spengani”

Premijer FBiH Nermin Nikšić objavio je videoporuku na društvenim mrežama, gdje je poručio da danas svjedoče borbi organiziranog kriminala protiv organizirane države.

– Dosad su oni bili jači, odveli zemlju u totalan nered gdje je samo njima dobro. Imam jasnu poruku: nećete pobijediti, borit ćemo se protiv vas svim silama. Možete nam prijetiti, mi se vas ne bojimo. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije nije samo pitanje pravosuđa. Nije ni samo pitanje sigurnosti. To je pitanje opstanka države. Pitanje povjerenja građana. Pitanje budućnosti institucija. Bez pravde, nema države. Bez jednakosti pred zakonom, nema povjerenja – poručio je.

Dodao je da samo zajedničkim djelovanjem možemo izgraditi društvo u kojem pravda pobjeđuje, institucije imaju snagu, a zakon vrijedi za sve – bez izuzetka.

– Vlada Federacije BiH će i dalje pružati punu podršku svim institucijama koje se bore protiv korupcije i kriminala. Naša odlučnost je jasna. Naša posvećenost je trajna. Naša borba neupitna. Niko – ponavljam, niko – ne može biti iznad zakona i jači od države. Poštovane građanke i građani ovdje bih mogao staviti tačku da oni koji su se prepoznali u mojoj poruci ne pokušavaju iz jedne obične izjave stvoriti aferu, vođeni strahom od sopstvene odgovornosti. A imena nisam spominjao. Sad odjednom nije bitno šta su stvarno uradili, bitno je otkud premijeru pravo da traži hapšenje kriminalaca. Neće proći. Nema ovdje nikakve afere – istakao je.

Naveo je da samo postoji pokušaj političko-mafijaškog odstrela.

– Pokušaj onih koji se boje da bi konačno mogli biti „spengani“. Isti ljudi. Isti rukopis. Ista kuhinja. Oni koji su godinama podmetali drugima, misle da to mogu i danas. To su oni koji su imali privatnu policiju. Privatne tužitelje. Privatne sudije. Oni koji su, da bi sakrili svoj kriminal, optuživali druge. Upravo oni sada pokušavaju optužiti mene. Ali ja nisam taj koji je blokirao uspostavu USKOK-a. Nisam taj koji je od FUP-a napravio privatnu policiju. Nisam taj koji je od OSA-e napravio kućnu obavještajnu službu. Nisam taj koji je od javnog servisa napravio stranačku televiziju. Zna se čije je to naslijeđe. Ja sam se protiv toga borio i borit ću se i dalje. Tražim samo jedno – da svi rade svoj posao po zakonu. Od policije, pa nadalje. Nismo isti. I nećete od nas napraviti ono što ste vi. Deset godina građani su čekali da se formira poseban odjel tužilaštva i suda za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. I dočekali smo. A to je ono što njih najviše plaši. Zato i ova histerija. Jer sami najbolje znaju šta su radili. Ali to vrijeme je prošlo. Došlo je vrijeme da se polože računi. Borba protiv kriminala i korupcije bila je i ostat će moj prvi i najveći prioritet. I to se neće promijeniti – zaključio je Nikšić.

Facebook komentari