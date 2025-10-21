OpenAI lansira svoj pretraživač

Atlas će prvo biti dostupan korisnicima MacOS-a, a ubrzo se očekuje i podrška za Windows, iOS i Android. Prema najavama, pretraživač će biti besplatno dostupan svim korisnicima prilikom lansiranja.

Pretraživači pokretani umjetnom inteligencijom postali su jedno od ključnih područja tehnološke industrije, s obzirom na sve veći utjecaj AI chatbotova i agenata na način na koji ljudi obavljaju zadatke online. OpenAI se pridružuje startupovima poput Perplexityjevog Cometa i The Browser Companyjevog Dia, dok su i Google i Microsoft implementirali AI funkcionalnosti u Chrome i Edge.

Ben Goodger, glavni inženjer za Atlas u OpenAI-ju, objasnio je da korisnici ChatGPT Atlasa mogu direktno komunicirati sa svojim rezultatima pretrage, slično Googleovom AI modu ili drugim AI pretraživačima. Posebna funkcija sidecar omogućava korisnicima da imaju kontekst svih informacija na ekranu, čime se olakšava rad s tekstom, datotekama i linkovima bez potrebe za dodatnim kopiranjem,pišu Vijesti

Atlas takođe uključuje “agent mod”, koji omogućava korisnicima da zatraže od ChatGPT-a da izvrši određene zadatke u pretraživaču u njihovo ime. Ova funkcionalnost biće dostupna korisnicima ChatGPT-a koji koriste Plus, Pro ili Business pakete prilikom lansiranja.

OpenAI ističe da je ChatGPT ključna komponenta prvog pretraživača kompanije, čime se postavlja temelje za novu eru pretraživanja interneta uz pomoć umjetne inteligencije.

