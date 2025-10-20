OD BAJKERKE I BUBNJARKE DO PREMIJERKE: Japan prvi put u historiji izabrao ženu za predsjednicu Vlade

Takaichi je dugogodišnja političarka poznata po svojim tvrdim stavovima, uključujući podršku jačanju japanske vojske, reviziju pacifističkog ustava, protivljenje istospolnim brakovima i promjenama zakona o prezimenima za bračne parove.

Ona je štićenica pokojnog premijera Shinza Abea, a ranije je obnašala funkcije ministrice unutrašnjih poslova, ekonomske sigurnosti i ravnopravnosti spolova.

Prva žena na čelu japanske vlade preuzima dužnost u vrijeme duboke političke nestabilnosti. Nakon što je izabrana za premijerku, suočava se s nizom ozbiljnih izazova koji će testirati njezino vodstvo i sposobnost konsolidacije vlasti, pišu mediji.

Njezina stranka, LDP, nedavno je izgubila svog dugogodišnjeg koalicijskog partnera, Komeito, što je dodatno oslabilo politički položaj vlade. Do raspada koalicije došlo je zbog skandala s financiranjem i unutarnjih sukoba koji su uzdrmali stranku i narušili povjerenje javnosti.

Među najhitnijim zadacima koji čekaju novog premijera su borba protiv rastuće inflacije, vraćanje povjerenja građana u institucije i priprema za nadolazeći sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sastanak će biti ključan za redefiniranje odnosa između Tokija i Washingtona, koji su posljednjih godina bili pod napetošću.

Takaichi ulazi na premijersku poziciju s visokim očekivanjima, ali i s izazovima koji bi mogli oblikovati ne samo njezin mandat, već i budućnost japanske politike.

