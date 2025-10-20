Vijesti

Pečeni kesteni biće mekani i jednostavni za guljenje uz OVAJ TRIK

7.7K  
Objavljeno prije 23 minute

Miris pečenih kestena neizostavan je deo jeseni. Iako priprema deluje jednostavno, pravi izazov nastaje kada pokušate da ih ispečete kod kuće često ispadnu pretvrdi, presuvi ili se ljuska teško skida.

Zagrejte rernu na 200 °C. Kestene poređajte na pleh obložen papirom za pečenje tako da je zasečeni deo okrenut nagore. Pecite ih 20 do 30 minuta, u zavisnosti od veličine. Tokom pečenja povremeno protresite pleh kako bi se ravnomerno ispekli,.

Ako imate posebnu tiganj s rupicama, stavite ga na srednje jaku vatru i pecite kestene 15 do 20 minuta, uz često protresanje. Poslednjih nekoliko minuta možete ih prekriti kuhinjskom krpom, kako bi se dodatno naparili i lakše ljuštili.

Kestene možete peći i na žaru potrebno je oko 10 do 15 minuta, uz redovno okretanje da se ne prepeku s jedne strane.

Najbolje je da ih odmah nakon pečenja umotate u kuhinjsku krpu i ostavite tako 5 do 10 minuta. Para koja se zadrži unutra pomoći će da se kora lakše skine. Kestene ljuštite dok su još topli, jer se hlađenjem ljuska ponovo stvrdne.

Pečene kestene možete čuvati u frižideru jedan do dva dana. Pre posluživanja ih kratko zagrejte u rerni ili mikrotalasnoj da ponovo budu mekani i mirisni, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh