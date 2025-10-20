Pečeni kesteni biće mekani i jednostavni za guljenje uz OVAJ TRIK

Zagrejte rernu na 200 °C. Kestene poređajte na pleh obložen papirom za pečenje tako da je zasečeni deo okrenut nagore. Pecite ih 20 do 30 minuta, u zavisnosti od veličine. Tokom pečenja povremeno protresite pleh kako bi se ravnomerno ispekli,.

Ako imate posebnu tiganj s rupicama, stavite ga na srednje jaku vatru i pecite kestene 15 do 20 minuta, uz često protresanje. Poslednjih nekoliko minuta možete ih prekriti kuhinjskom krpom, kako bi se dodatno naparili i lakše ljuštili.

Kestene možete peći i na žaru potrebno je oko 10 do 15 minuta, uz redovno okretanje da se ne prepeku s jedne strane.

Najbolje je da ih odmah nakon pečenja umotate u kuhinjsku krpu i ostavite tako 5 do 10 minuta. Para koja se zadrži unutra pomoći će da se kora lakše skine. Kestene ljuštite dok su još topli, jer se hlađenjem ljuska ponovo stvrdne.

Pečene kestene možete čuvati u frižideru jedan do dva dana. Pre posluživanja ih kratko zagrejte u rerni ili mikrotalasnoj da ponovo budu mekani i mirisni, prenosi Novi.

Facebook komentari