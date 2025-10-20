Stolac: Bošković popustio tek nakon pritiska javnosti

Iako su iz Gradske uprave tvrdili da je problem nastao zbog “nedostatka sredstava”, očigledno je da se diskriminacija desila selektivno – isključivo prema bošnjačkoj djeci.

Niko razuman ne može shvatiti po kojoj računici je baš ta grupa učenika ostala bez prijevoza, osim ako nije riječ o planskoj i sistemskoj diskriminaciji, koja u Stocu nije nikakva novost, kako za žive, djecu, pa i za mrtve.

U saopćenju Grada stoji:

“Nakon što je Grad Stolac uputio dopis Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi HNK, problem nedostatka sredstava za prijevoz učenika I. Osnovne škole Stolac uspješno je riješen”, dodajući da je to postignuto “zahvaljujući otvorenoj komunikaciji i saradnji između Grada Stoca, Vlade HNK i resornog ministarstva”.

No, istina je da se rješenje pojavilo tek kada je iz Sarajeva najavljeno da će GRAS-ovi autobusi prevoziti djecu dok se sramotna situacija ne riješi.

Federalni ministar Nerin Dizdar i kantonalni ministar Adnan Šteta su poručili:

“Još danas će autobusi sa vozačima krenuti u Stolac… Tako će biti sve dok oni koji su nadležni za ovu neviđenu sramotu ne riješe ovaj problem”, rekao je Dizdar, dok je Šteta dodao: “Diskriminacija je nedopustiva… GRAS i Sarajevo će biti podrška sve dok se to ne dogodi.”

Ministri su jasno naglasili:

“Poražavajuće je da se i danas susrećemo sa najgrubljim oblicima diskriminacije, posebno među našim najmlađim. Zahtijevamo hitno poštivanje ljudskih prava… a od nadležnih u Stocu i HNK tražimo da odmah otklone ovu sramotu do koje nije ni smjelo doći.”

Roditelji djece, zajedno s Građanskom platformom “Stolac Glasno”, poručili su ranije gradonačelniku Stjepanu Boškoviću da odmah okonča diskriminatorsku praksu,pišu Vijesti

“Već nekoliko dana više od 180 učenika… spriječeno je da pohađa nastavu, čime su direktno uskraćena osnovna prava djeteta… Ako naša djeca izgube još samo jedan školski čas, ispred Gradske uprave Stolac naći će se najmanje 500 ogorčenih roditelja.”

Javno su mu poručili: “Tu granicu ste, gradonačelniče, davno prešli.”

U Stocu je, nažalost, ovakva praksa postala pravilo – Bošnjaci se tretiraju kao građani drugog reda, a sada su na udaru i njihova djeca.

