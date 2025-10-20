Umjetna inteligencija dolazi po vaš posao: Microsoft objavio najugroženija zanimanja

Tehnološki div sastavio je popis koji bi mogao unijeti nemir među zaposlenike širom svijeta, no važno je razumjeti šta ti podaci zapravo znače.

Microsoftovih top 20 poslova s najvećim preklapanjem s AI-jem:

prevoditelji i tumači – 98 posto preklapanja

historičari – 91 posto preklapanja

matematičari – 91 posto preklapanja

lektori – 91 posto preklapanja

mašinski programeri – 90 posto preklapanja

pisci i autori – 85 posto preklapanja

statistički asistenti – 85 posto preklapanja

prodajni predstavnici – 84 posto preklapanja

tehnički pisci – 83 posto preklapanja

novinari – 81 posto preklapanja

stjuardi i stjuardese – 80 posto preklapanja

telefonski operateri – 80 posto preklapanja

urednici – 78 posto preklapanja

edukatori za upravljanje farmom i domom – 77 posto preklapanja

politikolozi – 77 posto preklapanja

naučnici za podatke – 77 posto preklapanja

geografi – 77 posto preklapanja

spikeri i radijski DJ-evi – 74 posto preklapanja

berzanski službenici – 74 posto preklapanja

web developeri – 73 posto preklapanja

S druge strane, zanimanja poput medicinskih sestara, brodskih inženjera, molera i operatera za pročišćavanje vode smatraju se najsigurnijima od umjetne inteligencije, piše Index.hr.

Iz Microsofta napominju da njihova lista pokazuje koliko je umjetna inteligencija dobra u obavljanju zahtjevnih zadataka unutar pojedinog zanimanja, a ne da može samostalno obavljati cijeli posao.

