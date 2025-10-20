Slijedi nam natprosječno toplo vrijeme: Meteorolozi objavili do kada će trajati

sunce, Vilsonovo šetalište, jesen. građani

Meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH objavili su kakve nas vremenske prilike očekuju do četvrtog novembra.

Dominantan vjetar južnog pravca usloviće da temperature zraka tokom sedmice porastu i dosegnu natprosječne vrijednosti, uz to se očekuje oblačno vrijeme i povremene slabe padavine, posebno na zapadu i jugozapadu Bosne i Hercegovine. Značajnija promjena i pogoršanje prognozira se od 24. do 29. oktobra kad su izgledne padavine širom zemlje, a 26. i 27. oktobra intenzivnije i obilnije na širem području Bosne. Od 30. oktobra do kraja prognoznog perioda izgledno je stabilnije vrijeme i više sunčanih dana.

Do 24. oktobra prognozirane vrijednosti temperatura zraka su iznad uobičajenih za ovaj period godine. Jutarnje u Bosni kretat će se između 5 i 10 °C, a u Hercegovini između 8 i 13 °C. Najviše dnevne temperature u Bosni očekuju se u rasponu od 14 do 19 °C, dok će na jugu zemlje dostizati i do 22 °C,piše N1

Od 25. oktobra do kraja prognoznog perioda očekuje se blagi pad temperatura. Jutra u Bosni hladnija, sa vrijednostima između 0 i 4 °C, na planinama centralne i istočne Bosne između -3 i 2 °C, dok će u Hercegovini iznositi od 3 do 8 °C. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dosezaće do 16 °C, a u Hercegovini do 20 °C, navedeno je iz FHMZ BiH.

