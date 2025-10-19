Moćni Vašington smirio krizu, Dodika i prizemno samohvalisanje Trojke

Reakcija State Departmenta nakon jučerašnje sjednice Narodne skupštine RS u kojoj su poništeni neustavni zakoni, još jednom je obradovale građane u BiH i probudila veliki njihov interes, jer su potvrdili opredijeljenost za stabilnost naše države.

State Department je istakao da je jučerašnji potez rezultat napora predvođenih SAD da se smiri kriza u BiH.

– Sjedinjene Američke Države pozdravljaju u akciju Narodne skupštine Republike Srpske koja potvrđuje stabilnost u Bosni i Hercegovini. Ona će također zacrtati put ka konstruktivnom partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama zasnovanom na obostranim interesima, ekonomskom potencijalu i zajedničkom prosperitetu – poručili su iz State Departmenta.

Veliki interes

Nakon toga su se oglasili i iz Ambasade SAD i poslali prvo političko saopćenje nakon dugo vremena, prvo u mandatu otpravnika poslova Džona Ginkela (John Ginkel), što znači da radi u punom mandatu ambasadora.

Njihova poruka je identična onoj iz State Departmenta, samo bez uvodnog dijela.

– Sjedinjene Američke Države pozdravljaju odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom se potvrđuje stabilnost u Bosni i Hercegovini. Ova odluka također će usmjeriti pravac djelovanja ka konstruktivnom partnerstvu sa Sjedinjenim Državama, zasnovanom na zajedničkim interesima, ekonomskom potencijalu i zajedničkom prosperitetu – poručio je glasnogovornik Američke ambasade.

Interesantno je da reakcija Ambasade SAD i State Departmenta dolazi u nedjelju, što nije pravilo i redovna praksa, pa može se pretpostaviti da je to rezultat sinoćnjeg gostovanja kompromitiranog ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića u emisiji Face to face sa Senadom Hadžifejzovićem, koji je bržebolje iskoristio priliku da prepiše sebi sve zasluge za ove poteze.

Osim Konakovića, najgrlatiji i poznati po hvalisanju po pitanju presude Dodiku, bili su ministar odbrane BiH Zukan Helez i nova predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić.

Ipak, dok su se drugi samohvalisali, State Department je temeljito i bez puno pompe odradio ozbiljan posao.

Ključni potez jučerašnje sjednice NSRS bila je to da su povučeni neustavni zakoni, koje je donijela po Dodikovoj direktivi nakon prvostepene osuđujuće presude.

Da li je ime Ane Trišić Babić kao vršiteljice dužnosti predsjednice RS također rezultat direktnog utjecaja SAD ili su jednostavno u SNSD-u tražili samo nekog ko bi bio naprihvatljiviji i za SAD još nije jasno.

Ono što je jasno je to da je Ana Trišić Babić jedan od najprozapadnijih kadrova u SNSD-u i upravo njeno savjetovanje je išlo često u smjeru konekcija sa zapadnim ambasadama. Prostim pretragama na Googlu možete pronaći njene izjave iz 2014. godine, dok je obnašala poziciju zamjenice ministra vanjskih poslova, gdje otvoreno zagovara pristupanje NATO-u i to u trenutku kada je većina kadrova njene stranke zagovarale antinato i antizapadne stavove.

Odlična cijena

Ako je cijena eventualnog dogovora bila uklanjanje s crne liste nekoliko marginalnih ličnosti, čija je uloga u svemu bila samo u provođenje aktivnosti vezano za neustavni “dan RS”, ali ne i njegovu organizaciju, onda je to odlična cijena.

Zauvrat smo dobili da je SNSD ostao ponižen pred državnim institucijama i potvrdu da zakoni važe jednako za sve i hvala im na tome.

