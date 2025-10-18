Ona nije obična djevojka: Obara stabla, pili drva i traži momka koji zna da kuha

Sandra Bojanić ima 27 godina, živi u selu Dragalj nadomak Kotora i nije kao svaka djevojka. Ona u šumi obara stabla, pili drva i ne voli kuhinju. Upravo zbog toga traži momka koji zna da kuha i pere.

– Posječem kamion drveta, onda radim oko kuće, ta ista drva pilam i cijepam, tovarim, vozim dalje i prođe dan. Ne mogu da trpim šefove iznad glave, tako da sam ja sama svoj gazda, kaže ona.

Kuhinju ne voli i rado je zaobilazi iako ja završila školu za kuhara.

– Ne, kuhinja, to nikako. Tražim momka koji zna da skuha i opere. Eto, toliko. Neka se neko javi ako misli da se uda, ja ću da se ženim. Ako misli neki da se uda, neka se slobodno javi, poručuje Sandra.

Ona voli i da se našali, pa tako kaže da njen izabranik mora raditi da ne bi dobio batine.

Pronađe Sandra i vrijeme za izlazak i predah od teških poslova.

– Kada izađem, ne umijem ući u kuću, kaže.

Cijelu priču o Sandri možete pogledati od 7.25.

