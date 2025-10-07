Ko je Ana Trišić-Babić, kandidatkinja za v.d. predsjednicu RS?

Narodna skupština Republike Srpske (RS) danas bira vršioca dužnosti predsjednika.

U uvodnom izlaganju izlaganju zastupnik Srđana Mazalica (SNSD) kazao je da će izbor v.d. predsjednika omogućiti neometano pravno i političko funkcioniranje Republike Srpske.

Mazalica je predložio da se Ana Trišić-Babić imenuje za v.d predsjednicu Republike Srpske.

Posljednjih petnaest godina Trišić-Babić blisko surađuje s Miloradom Dodikom, najprije kao njegov savjetnik za vanjsku politiku, a potom i kao dio njegovog kabineta u vrijeme kada je obnašao dužnosti predsjednika Republike Srpske i člana Predsjedništva BiH.

Ana Trišić-Babić diplomirala je međunarodne odnose, a u vanjsku politiku BiH uključila se početkom 2000-ih. Od 2001. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a od 2010. do 2014. obnašala je dužnost zamjenice ministra vanjskih poslova BiH.

U tom je razdoblju sudjelovala u pregovorima o jačanju regionalne suradnje te bila među prvim bh. diplomatima koji su se javno zalagali za ulazak BiH u NATO savez

