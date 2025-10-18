Državni službenici napuštaju posao i prelaze u privatni sektor

Profesor Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu Predrag Mlinarević smatra da ima odlazaka u inostranstvo ali veći broj prelazi u privatni sektor zbog, kako tvrdi, boljih uslova.

,,Suočeni sa neostatkom radne snage u privatnom sektoru su podigli plate i sada državni službenici zbog većih primanja prelaze u privatni sektor što je do skoro bilo nezamislivo”, kaže Mlinarević.

Plate državnih službenika u Institucijama BiH nekad su bile daleko najveće ali već godinama se ne povećavaju i trenutno su znatno niže nego u entitetskim institucijama zbog čega, svi koji mogu ili bolje rečeno koji imaju adekvatnu partijsku knjižicu, prelaze tamo.

,,Ako mugu jedan posao u državnoj službi zamijeniti drugim ali bolj eplaćenim naravno da će otići”, kaže politički analitičar Ivana Marić.

Ona dodaje da sumnja da će neko iz javnog sektora preći u privatni jer su se u državnoj službi i zaposlili zbog sigurnosti i nisu spremni da rizikuju.

A šta kažu građani? Državna služba ili privatnik?

Većina tvrdi da je državna služba sigurnija, da su uplate dopriniosa redovne i zagarantovane, što, po nekima, kod većine privatnika nije slučaj.

U zemlji u kojoj je državna služba privlačnija od realnog sektora, nažalost nema budućnostipišu Vijesti

Budućnost nije administracija već razvoj, istraživanja, investicije, napredovanje…

Pitanje je i koliko će još realni sektor moći na svojim leđima da nosi državu, njene službenike i funkcionere,pi[u

