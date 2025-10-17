SAD ukinule sankcije za četiri saradnika Dodika

Riječ je o Jeleni Pajić Baštinac, Danijelu Dragičeviću, Goranu Rakoviću i Dijani Milanković.

Danas je na zvaničnoj internetskoj stranici objavljeno da su njihova imena izbrisana sa američke „crne liste“,pišu Vijesti

Oni su sankcionisani u različito vrijeme, zbog navodne uloge u organiziranju neustavnog „Dana RS-a“ i narušavanja sporazuma iz Dejtona.

Pajić Baštinac je, kako se navodi u originalnim obrazloženjima, bila član organizacionog odbora za obilježavanje 9. januara, aktivno je sudjelovala u planiranju tog događaja te je zagovarala masovno prisustvo.

Također je odbacivala upozorenja visokog predstavnika u vezi s tim obilježavanjem.

