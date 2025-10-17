U nekim poslovnicama BH pošte u Sarajevu više ne možete plaćati karticom? Stiglo pojašnjenje zašto…

Nakon što su korisnici počeli slati pritužbe da u pojedinim poslovnicama BH Pošte u Kantonu Sarajevo više ne mogu platiti karticama, ova javna ustanova oglasila se s pojašnjenjem. Potvrdili su da je bezgotovinsko plaćanje i dalje u funkciji, ali uz određene izmjene.

Iz JP BH Pošte su naveli da je, na osnovu provedenog postupka javne nabavke 18. augusta 2025. godine, ponovo omogućeno korištenje POS uređaja i kartično plaćanje, no da je ta usluga trenutno ograničena samo na određene urede.

– Izmjene u lokacijama na kojima je omogućeno kartično plaćanje desile su se na području Kantona Sarajevo, a pošte u kojima je omogućeno kartično plaćanje su: 71101 Obala, 71120 Malta, 71167 Dobrinja, 71210 Ilidža, 71240 Hadžići, 71320 Vogošća i 71380 Ilijaš – navodi se u saopćenju JP BH Pošte.

U ostalim poštanskim uredima u Kantonu Sarajevo kartično plaćanje trenutno nije dostupno. Međutim, iz JP BH Pošte naglašavaju da u većem dijelu Bosne i Hercegovine usluga funkcioniše bez prekida, pa građani i dalje mogu koristiti kartice u većim centrima poput Tuzle, Zenice, Bihaća, Goražda, Travnika i Mostara.

Facebook komentari