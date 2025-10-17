BiH

U nekim poslovnicama BH pošte u Sarajevu više ne možete plaćati karticom? Stiglo pojašnjenje zašto…

2.3K  
Objavljeno prije 16 minuta

Iz JP BH Pošte navode da je, na osnovu provedenog postupka javne nabavke 18. augusta 2025. godine, ponovo omogućeno korištenje POS uređaja i kartično plaćanje, no da je ta usluga trenutno ograničena samo na određene urede

Nakon što su korisnici počeli slati pritužbe da u pojedinim poslovnicama BH Pošte u Kantonu Sarajevo više ne mogu platiti karticama, ova javna ustanova oglasila se s pojašnjenjem. Potvrdili su da je bezgotovinsko plaćanje i dalje u funkciji, ali uz određene izmjene.

Iz JP BH Pošte su naveli da je, na osnovu provedenog postupka javne nabavke 18. augusta 2025. godine, ponovo omogućeno korištenje POS uređaja i kartično plaćanje, no da je ta usluga trenutno ograničena samo na određene urede.

– Izmjene u lokacijama na kojima je omogućeno kartično plaćanje desile su se na području Kantona Sarajevo, a pošte u kojima je omogućeno kartično plaćanje su: 71101 Obala, 71120 Malta, 71167 Dobrinja, 71210 Ilidža, 71240 Hadžići, 71320 Vogošća i 71380 Ilijaš – navodi se u saopćenju JP BH Pošte.

U ostalim poštanskim uredima u Kantonu Sarajevo kartično plaćanje trenutno nije dostupno. Međutim, iz JP BH Pošte naglašavaju da u većem dijelu Bosne i Hercegovine usluga funkcioniše bez prekida, pa građani i dalje mogu koristiti kartice u većim centrima poput Tuzle, Zenice, Bihaća, Goražda, Travnika i Mostara.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh