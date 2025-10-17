Od danas bliže iz BiH prema gradu na moru koji je svjetska destinacija

Danas je svečano otvorena novoizgrađena prometnica Zavala (Općina Ravno) do granice s Republikom Hrvatskom nedaleko od Slanog i Dubrovnika.

– Ovo je cesta koja nas otvara prema Jadranu i mijenja budućnost naše općine – poručio je načelnik općine Ravno Andrija Šimunović.

Šimunović je naglasio da nova cesta ne povezuje Ravno samo s Jadranom, nego i s dolinom Neretve i Mostarom, što će dodatno ojačati investicijski potencijal cijelog područja.

– U postupku je priprema za potpisivanje ugovora za cestu od Ravnog do Hutova, kojom se spajamo na cestovni pravac Neum -Stolac, koju također financira Republika Hrvatska. Zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske koja je u cijelosti financirala cestu koju danas otvaramo, uz sufinanciranje Županije za dio troškova izvlaštenja – rekao je načelnik Ravnog.

Otvaranju nove ceste su prisustvovali potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru zajedničkih razvojnih inicijativa koje BiH i Hrvatska vode s ciljem daljnjeg infrastrukturnog povezivanja i privrednog napretka.

Također u Ravno su stigli i lider HDZ-a Dragan Čović, zastupnica u Predstavničkom domu PS BiH Darijana Filipović, ministrica prometa i komunikacija FBiH Andrijana Katić, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, gradonačelnik Mostara Mario Kordić te direktor JP HT Eronet d.o.o. Goran Kraljević.

Hrvatski ministri Butković i Bačić zajednički su istaknuli značaj otvaranja novoizgrađene prometnice Zavala – Granica Republike Hrvatske, naglašavajući kako je riječ o strateškom projektu koji doprinosi boljoj prometnoj povezanosti, dostupnosti ključnih regija u BiH te dugoročnom razvoju lokalnih zajednica.

Nakon završetka radova, preostaje da svoj dio ceste napravi hrvatska strana, a kada to bude gotovo, od Ravnoga do Slanoga putovat će se manje od 20 minuta.

Ovu cestu gotovo u cijelom iznosu je financirala hrvatska vlada, dok je bosanskohercegovačka strana riješila pitanja zemljišta i dokumentacije. Hrvatska vlada za cestu je izdvojila 7,3 miliona eura.

