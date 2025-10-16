EBRD i EIB traže smjenu čelnika Autocesta FBiH: Prijeti potpuna obustava finansiranja projekata?!

Nakon što je etto.ba ekskluzivno objavio da Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obustavlja finansiranje izgradnje koridora Vc zbog ozbiljnih nepravilnosti u radu Uprave Autocesta Federacije BiH, situacija poprima dramatične razmjere.

Prema najnovijim saznanjima, predstavnici EBRD-a i Evropske investicijske banke (EIB) održat će hitni zajednički sastanak na kojem će biti zauzet zvaničan i odlučan stav o daljnjem finansiranju infrastrukturnih projekata u Federaciji BiH, posebno onih koji su pod upravom Autocesta FBiH.Informacije do kojih je došao ovaj portal potvrđuju da će se na tom sastanku otvoreno zatražiti smjena kompletne Uprave Autocesta FBiH, uz prijetnju potpunim povlačenjem svih budućih kreditnih aranžmana i obustavom finansiranja ukoliko Vlada Federacije BiH ne reaguje promptno i odlučno.

Podsjetimo, Ured evropskog javnog tužioca (EPPO) u Veneciji nedavno je zvanično potvrdio da su službenici Autocesta FBiH osumnjičeni za teške oblike kriminala, uključujući zloupotrebu položaja, korupciju i manipulacije tenderima. Ova istraga obuhvata više projekata koji su finansirani upravo sredstvima evropskih razvojnih banaka, a koji su, prema dostupnim informacijama, opterećeni sumnjivim ugovorima, prenapuhanim troškovima i netransparentnim nabavkama.

Odluka EBRD-a da obustavi finansiranje već je izazvala veliki pritisak na Vladu Federacije BiH, koja se sada nalazi u nezavidnoj situaciji: ili će reagovati i napraviti radikalne kadrovske rezove u vrhu Autocesta FBiH, ili riskira da izgubi višemilionske investicije koje su ključne za nastavak gradnje koridora Vc – najvažnijeg saobraćajnog projekta u BiH.

Prema informacijama iz diplomatskih i finansijskih krugova do kojih je došao etto.ba, Evropske institucije više ne žele tolerisati sistemsku korupciju, pogotovo u sektorima gdje se troše sredstva poreskih obveznika iz država članica EU. U tom kontekstu, EBRD i EIB navodno razmatraju uvođenje novih mehanizama nadzora i kontrole, kao i direktno preuzimanje nadzora nad projektima, što bi u praksi značilo zaobilaženje domaćih institucija zbog sumnje u njihov integritet.

Sagovornici etto.ba upozoravaju da bi posljedice mogle biti teže nego ikad prije – ne samo za Autoceste FBiH, nego i za cijelu Federaciju BiH, jer bi gubitak povjerenja evropskih finansijskih institucija mogao blokirati niz budućih projekata, od energetike do javnog saobraćaja.

Ukoliko Vlada FBiH ne reaguje brzo i konkretno, Federacija BiH bi mogla postati prvi entitet u regiji iz kojeg se evropske razvojne banke povlače zbog korupcije, što bi bilo ozbiljno upozorenje i za druge zemlje Zapadnog Balkana koje koriste slične kreditne modele.

Izvori iz EBRD-a i EIB-a, s kojima je etto.ba bio u kontaktu, naglašavaju da je trenutna situacija “neodrživa” i da će stav evropskih finansijskih institucija biti jedinstven i jasan – nema novca bez odgovornosti.

Očekuje se da će sastanak između EBRD-a i EIB-a biti održan tokom naredne sedmice, nakon čega bi Federaciji BiH mogao biti upućen zvaničan zahtjev za smjenu rukovodstva Autocesta FBiH i uspostavljanje nezavisne revizorske kontrole svih projekata koji su finansirani evropskim sredstvima.

Ukoliko Vlada ne postupi po zahtjevu, projekti vrijedni više od milijardu eura mogli bi biti trajno blokirani — što bi za Bosnu i Hercegovinu predstavljalo ne samo finansijski, nego i reputacijski udar bez presedana.

Facebook komentari