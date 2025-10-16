Čović: Dodik je partner, pozivam Konakovića da razmisli

Ocijenio je protekli period u BiH lošim.

“Mi smo se bavili sami sobom, ali ja sam nepopravljivi opimista. Izgubljeno vrijeme treba iskompenzirati. Prijatelji iz EU nas ohrabruju na putu ka EU. Moramo se uozbiljiti, kampanja je krenula godinu ranije i nikom dobro nije donijela ali nam je uzela zamah koji smo imali na EU putu”, kazao je.

Dodao je da protekli mjesec pregovarao sa skoro svim liderima stranaka i institucijama EU.

“Nema razloga da ne imenujemo pregovarača i izglasamo dva zakona.”

Vjeruje u pozitivan iskorak i oko budžeta.

“Leyen je svjesna kakvoj situaciji smo izloženi, i sigurnosnoj i svim ostalim”, kazao je govorivši o posjeti predsjednice Evropske komisije BiH i EU putu BiH.

“Svi koji su stajali na tom putu i dalje su na tom putu, kao i za budžet. Pokušavamo spasiti što se spasiti da”, rekao je Čović za BHRT, opisavši politiku u BiH, kao umjetnost, uzveši u obzir odnose aktera, ali ostaje optimističan.

“Može se, samo da se radi i da se ne nadmudrujemo”, kazao je.

Reformska agenda

“Često molim, pitam se zašto. Najzaslužnija za usvajanje Reformske agende je Borjana Krišto. Na nama je da joj pomognemo. Moja uloga je periferna, ključna je predsjedavajuća VMBiH, da nije nje ne znam kako bi funkcionisalo VMBiH zbog svih odnosa.”

Govorio je i o sastancima sa liderima stranaka, kojih je bilo mnogo u posljednjem periodu.

“Mir i stabilnost su najvažniji, ekonomska i socijalna stabilnost te evropski put, koji nema alternativu, kao i ustavna jednakost, izborni zakon, legitimno predstavljanje.”

Partnerstvo sa SNSD-om?

“Dodik je naš partner, to je realnost, zbog rezultat prošlih izbora. Ne možete ih staviti u sjenu.

Teritorijalno preuređenje?

“Nemojte se držati te riječi. Ja govorim o dejtonskoj BiH. Tražimo da se poštuje Dejton i Ustav BiH. Postoji samo jedan Ustav. Moramo na krilima Dejtona tražiti rješenja.”

Podjela FBiH?

“Zašto bismo dijelili Federaciju? Kad bih komentarisao sve što kolege pričaju, ne bih ništa drugo radio. To bi, kad bi bilo, obuhvatalo cijelu BiH. Ne vidim prostora ni kapaciteta da se promijeni Ustav u smislu teritorijalnog uređenja.”

Izjava Ćudić i Naša stranka?

Šutim o izrazu politička prostitucija. To više govori o osobi koja ju je izrekla. To je mala stranka. Ona se bori za komadić prostora. Ona zna kolika je to stranka, mala.”

Treba raditi

“Konaković i Dodik su bili partneri u jednom periodu. Bilo je rezultata. Nisam zagovornik bavljenja samim sobom. Treba raditi. Dogodine su izbori.”

Ana Trišić Babić pregovarač BiH sa EU?

Što se mene tiče može. To je do predstavnika srpskog naroda. Osoba koja je kompetentna i može to raditi treba doći na prijedlog. Špekuliramo oko imena već godinu i po.

Vanjska politika BiH?

Pozivam Konakovića da razmišlja i misli o interesima vanjske politike BiH. Nema zajedničke politike. Svako priča svoju priču. Oni koji vole BiH moraju progutati neke stvari u ime BiH.

Sjedište Apelacijskog suda?

To je dogovoreno. Mislim da je to Istočno Sarajevo.

Izborni zakon?

“Izborni zakon smo zamrzli. Čekamo većinu da se to podrži. Nadam se da ćemo dobiti podršku. Predsjedništvo BiH je osnovni uzrok krize u BiH, da imate tu dva predstavnika koje biraju Bošnjaci. Poziv svima, prije svega Bošnjacima, za bilo koji prijedlog da iznesu, da Hrvati biraju svog člana Predsjedništva BiH. Ako je to mnogo, neka se pitaju gdje živimo. Došli smo do krajnje krize u funkcionisanju institucija BiH.”

Slučaj Kovačević

“Ti tužiš BiH, a domoljub si. Dobili smo odluku da je taj gospodin zloupotrijebio instituciju hrvatskog naroda. Sreća da je bio naivan pa je razotkriven. Poruka je jasna, u FBiH ne mora biti jedna izborna jedinica. Bez Hrvata nema BiH, to nije prijetnja, jer je nema. Duh Dejtona je to definirao. Presuda je otvorila oči Bošnjacima.”

Da li je kupljena?

“Neka zašute za sva vremena ti koji to govore, da je neko kupio 16 sudaca Evropskog suda!”

Budžet BiH?

“Prijedlog koji je došao je apsolutno neprovodiv. Predsjedništvo BiH je predložilo stvari koje znaju da ne mogu proći. Bezbroj je zamjerki. Predsjedništvo BiH trguje. Što se tiče BHRT, nema dileme. Institucije kulture moraju da se odrede, koje su to od interesa za BiH. Amandmanska faza je dvije sedmice. Mislim da u tom periodu možemo napraviti popravke.”

Dom naroda?

“Kemalu Ademoviću ću pomoći maksimalno. Pokušaćemo riješiti pitanje budžeta u novembru, a onda pravimo pregled svih zakona i odluka a onda zakazati normalnu sjednicu.”

Državna imovina?

“Sa prijateljima BiH razgovaramo o tome. Državna imovina je ogroman problem. Nema infrastrukture koja se nije dotakla tog fenomena. Razgovaraću sa Schmidtom da izaćemo iz ovog ćorsokaka. Investicije Turske su zaustavljene zbog toga, razgovarao sam i sa ambasadorom Turske.”

O Bakiru i Miloradu

“Zašto ne bih bio bolji prijatelj sa Izetbegovićima nego sa Dodikom? Dugo samo radili zajedno, i u Predsjedništvu BiH…”

Građanska država

“Lažna koncepcija građanske države na lažnim brojkama. Ona ne može funkcionisati ako tri naroda ne pronađu tu svoje mjesto.

Sve skupštine su građanski koncept, toga je 97 posto u BiH. Samo ne Dom naroda i Predsjedništvo BiH.”

Rusija predsjedava VS UN-a?

“Ne očekujem ništa posebno.”

Althea?

“Napravili smo dobar iskorak kad je riječ o sigurnosti BiH. Ko mašta u glupostima, vidi da je to neprovodivo. Može samo štetu sebi napraviti. Dobro je da su tu kao garant sigurnosti.”

Dan žalosti u BiH zbog smrti Bešlića i Krišto protiv?

“Nemojte miješati. Halidovo ime, a jedan je Halid… To su veličine. Nemojte da neko to zloupotrebljava. Ako je neko bio dobar sa Halidom, onda smo to mi. Pjevao mi je za 65. rođendan. Nije došao da naplati, nego da pjevamo zajedno. Komuniciramo sa njegovim sinom. U porodicu se ne treba dirati,pšu Vijesti

Naš drugi Bešlić, Ljubo, sad su gore zajedno. Poruka koju smo svi poslali, kad je nekome teško budite svi uz njega.

Ako bi iko nešto uradio, uradila bi Krišto.”

BHRT i finansijski problemi?

“Na tome radimo. Pokušavamo uvjeriti i druge da je to vrijedno raditi. Ja se neću umoriti na tom putu. BHRT nam treba.”

