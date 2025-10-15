Ovo bi mogao biti najhladniji oktobar u posljednjih 15 godina

Dok su prethodnih godina oktobarski dani znali podsjećati na produženo ljeto, ove godine je jesen već u prvim danima donijela niske temperature, koje će se, prema najavama, zadržati i u narednim danima.

Hladna jesen bez miholjskog ljeta

Prema prognozama sa stranice “Globalna klima i vrijeme kroz povijest i u novije vrijeme”, koju vodi profesor Zoran Zadro, u narednih nekoliko dana očekuje se stabilno, ali svježe vrijeme s hladnim jutrima i mogućim slabim mrazom, posebno u unutrašnjosti Bosne i dijelovima Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Jutarnje temperature će se kretati između -1 i 10 °C, dok će dnevne biti od 9 do 18 °C. U južnim dijelovima regije i na Jadranu bit će nešto toplije.

Snijeg moguć i u nizinama

Od utorka se najavljuje prodor hladnog zraka sa sjeveroistoka Evrope, što bi moglo donijeti snijeg u planinama, ali i u nižim dijelovima BiH, Srbije i Hrvatske. Polovina oktobra bi mogla biti znatno hladnija od prosjeka.

Profesor Zadro napominje da ove godine gotovo sigurno nećemo imati tipično miholjsko ljeto.

– Ako se prognoze ostvare, mogli bismo imati najhladniji oktobar u posljednjih 15 do 20 godina – kaže on,pišu Vijesti

Hladna i snježna zima pred vratima

Prema podacima Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), zima 2025/26. mogla bi donijeti obilnije snježne padavine u centralnom Balkanu, uključujući BiH, uprkos generalno manjim padavinama u Evropi.

Značajan snijeg se očekuje u planinama, dok su u nižim područjima moguće povremene snježne padavine. Meteorolozi savjetuju građanima da se pripreme za potencijalno oštru zimu sa niskim temperaturama i snježnim olujama tokom decembra i januara.

Facebook komentari