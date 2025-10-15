5 razoga zašto trebate jesti kesten

1. Bogati su vlaknima – pomažu probavi
Kesteni su odličan izvor dijetalnih vlakana, što znači da:
-poboljšavaju varenje,
-sprečavaju zatvor,
-pomažu zdravlju crijeva i smanjuju rizik od bolesti debelog crijeva.
2. Nizak glikemijski indeks – idealni za stabilan šećer
Za razliku od mnogih drugih orašastih plodova, kesteni imaju niži glikemijski indeks, pa:
-ne uzrokuju nagle skokove šećera u krvi,
-pogodni su za osobe s insulinskom rezistencijom ili -dijabetesom tipa 2 (u umjerenim količinama).
3. Sadrže vitamin C – jačaju imunitet
Začudo, kesteni sadrže i vitamin C, posebno ako se jedu sirovi ili kratko kuhani. To znači:
-jačaju imuni sistem,
-pomažu zacjeljivanje rana,
-djeluju kao antioksidans koji štiti ćelije od oštećenja.
4. Bez glutena – sigurni za osobe s celijakijom
Kesten je prirodno bezglutenska namirnica, što ga čini idealnim za:
-osobe koje ne podnose gluten,
-pripremu bezglutenskog brašna (kesteni se mogu osušiti i samljeti u brašno).
5. Griju i hrane – savršeni za jesen i zimu
Kesteni su:
-bogati složenim ugljikohidratima koji daju dugotrajan osjećaj sitosti,
-odlični za hladne dane jer daju energiju i toplinu,
-tradicionalna hrana koja vraća osjećaj doma, udobnosti i nostalgije.
🎯 Bonus savjet: Kestene možete peći, kuhati, praviti pire, dodavati u supe, salate ili deserte – vrlo su svestrani! prenosi Novi.