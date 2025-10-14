Vijesti

U Italiji 5,7 miliona ljudi u apsolutnom siromaštvu, strani državljani najugroženiji

Objavljeno prije 1 sat

U Italiji 5,7 miliona ljudi živi u apsolutnom siromaštvu, što predstavlja oko 9,8 odsto ukupne populacije, a posebno su ugroženi strani državljani i velike porodice, pokazuju danas objavljeni podaci za 2024. godinu.

Italijanski Nacionalni institut za statistiku (Istat) napominje da je siromaštvom pogođeno više od 2,2 miliona porodica, odnosno 8,4 odsto domaćinstava, što je stabilna vrijednost u odnosu na 2023, prenosi portal Sole 24 Ore.

Siromaštvo je najizraženije među stranim državljanima: 30,4 odsto porodica sa bar jednim strancem nalazi se u apsolutnom siromaštvu, dok taj procenat raste na 35,2 odsto kod porodica sastavljenih isključivo od stranaca, prenosi Tanjug.

Nasuprot tome, procent siromaštva u porodicama italijanskih državljana iznosi 6,2 odsto,pišu Vijesti


