U Italiji 5,7 miliona ljudi u apsolutnom siromaštvu, strani državljani najugroženiji

Italijanski Nacionalni institut za statistiku (Istat) napominje da je siromaštvom pogođeno više od 2,2 miliona porodica, odnosno 8,4 odsto domaćinstava, što je stabilna vrijednost u odnosu na 2023, prenosi portal Sole 24 Ore.

Siromaštvo je najizraženije među stranim državljanima: 30,4 odsto porodica sa bar jednim strancem nalazi se u apsolutnom siromaštvu, dok taj procenat raste na 35,2 odsto kod porodica sastavljenih isključivo od stranaca, prenosi Tanjug.

Nasuprot tome, procent siromaštva u porodicama italijanskih državljana iznosi 6,2 odsto,pišu Vijesti

