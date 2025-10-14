Mijenjaju se pravila u zračnom prometu: Nema više bahatosti avio kompanija, putnici dobijaju veća prava

Kako bi pomogli putnicima u aviosaobraćaju, zastupnici Evropskog parlamenta predlažu zadržavanje trenutnog prava na naknadu nakon trosatnog kašnjenja, plus otključavanje novih prava na besplatna dječja sjedišta i kabinsku prtljagu.

U ponedjeljak je Odbor za transport i turizam usvojio svoje smjernice za pregovore o promjenama prava putnika u aviosaobraćaju EU sa 34 glasa za i dva suzdržana. Zastupnici Evropskog parlamenta nastoje osigurati da se o putnicima brine kada im se uskrati ukrcavanje ili su im letovi otkazani ili odgođeni.

Zastupnici Evropskog parlamenta u Odboru za transport čvrsto stoje iza trenutnih pravila i žele održati prava putnika u aviosaobraćaju na naknadu ili preusmjeravanje, te da traže naknadu ako let kasni više od tri sata ili je otkazan, ili ako im se uskrati ukrcavanje.

O uslovima za pokretanje naknade, zastupnici Evropskog parlamenta se ne slažu sa pritiskom Vijeća da se rok za kašnjenje leta produži na četiri ili šest sati. Žele zadržati rok od tri sata za kašnjenje leta bez obzira na pređenu udaljenost. Udaljenost bi bila važna samo za ukupnu naknadu koju putnici mogu tražiti (od 300 do 600 eura), dodaju. Putnici otkazanih letova ili onih kojima je uskraćeno ukrcavanje uživali bi istu odštetu.

Zastupnici Evropskog parlamenta podržavaju uvođenje zajedničkog obrasca za zahtjeve za odštetu i naknadu. Također žele zadužiti avioprevoznike da putnicima pošalju unaprijed popunjen obrazac ili aktiviraju alternativne automatske komunikacijske kanale u roku od 48 sati od prekida leta. Putnici bi imali godinu dana da podnesu zahtjev za odštetu. U slučajevima uskraćenog ukrcavanja, putnici bi odmah dobili odštetu.

