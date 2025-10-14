Ovo su savjeti za brži ulazak u EU nakon uvedenih novih pravila

Na graničnim prijelazima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine već nekoliko dana se provodi testna faza Entry-Exit sistema (EES), elektronskog sistema koji evidentira ulaske i izlaske državljana trećih zemalja iz Šengenskog prostora. Iako su građani u BiH strahovali od gužvi i dugog zadržavanja, prvi rezultati pokazuju da proces protiče mirno i bez većih poteškoća.

Voditelj Službe za susjedne zemlje Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske Tomislav Kufner, koji je posljednjih dana obišao više graničnih prelaza, kaže da su rezultati iznad očekivanja:

“Zaista moram priznati da smo zadovoljni kako sustav radi. Obišao sam više graničnih prijelaza prema Bosni i Hercegovini, očekivali smo određene tehničke poteškoće, ali sustav je bio stabilan i do sada nije bilo većih problema.”

Kufner objašnjava da su manja odstupanja zabilježena samo kod očitavanja otisaka prstiju, posebno kod osoba koje imaju oštećene jagodice:

“Puno brže ide izuzimanje biometrije lica, odnosno fotografiranje, nego uzimanje otisaka prstiju. Kod pojedinih putnika dolazi do problema jer su im jagodice oštećene, pa uređaj teže prepoznaje uzorak.”

Iako je sistem zasad aktivan četiri sata dnevno, po dvije smjene, u novembru će se primjena produžiti na osam sati, a od aprila naredne godine EES će raditi 24 sata dnevno.

Kufner naglašava da je prednost ovakvog postepenog uvođenja upravo u tome što policija i putnici imaju vremena da se naviknu na novu proceduru:

“Sustav smo pokrenuli progresivno i to nam daje fleksibilnost. Svakog mjeseca povećavat ćemo broj sati rada, a do aprila, kada kreće puna primjena, većina građana Bosne i Hercegovine koji često putuju dat će svoje biometrijske podatke. To znači da će u sljedećim prelascima granice sve ići znatno brže.”

Kada je riječ o vremenu potrebnom za prolazak, Kufner tvrdi da su stvarne provjere kraće od onoga što se prvobitno pretpostavljalo:

“Bilo je slučajeva gdje je cijeli postupak trajao desetak sekundi. U nekim situacijama, ako su otisci teško čitljivi, može potrajati minutu-dvije, ali u prosjeku vrijeme je znatno kraće.”

Na pitanje o mogućim gužvama tokom ljetne sezone, Kufner ističe da je plan spreman:

“Otvarat ćemo maksimalan broj traka, povećati broj službenika i koristiti mobilne uređaje kojima će policajci moći uzimati biometrijske podatke dok putnik sjedi u vozilu. Tako neće biti potrebe da izlazi.”

Posebno se osvrnuo i na savjete za građane BiH koji planiraju put u Hrvatsku:

“Najveći problem nastaje kad putnici nepravilno postave prste ili su im ruke suhe ili namazane kremom. Važno je da se prsti stave cijelom površinom, a ne samo jagodicama, i sve će ići vrlo brzo. Ljudi su u početku malo ukočeni jer ne znaju šta ih čeka, ali nakon prvog puta sve postaje rutinski.”

Prema njegovim riječima, cilj je da do naredne turističke sezone prelazak granice bude gotovo jednak kao i ranije, s minimalnim zadržavanjima.

“Već u idućim mjesecima očekujemo da će proces davanja biometrije postati automatski, a verifikacija fotografije lica traje svega nekoliko sekundi. Dakle, u praksi ćemo imati bržu i sigurniju kontrolu, bez značajnog povećanja vremena čekanja.”

Kufner zaključuje da EES nije prepreka, već modernizacija koja će dugoročno olakšati putovanja:

“Sustav je nov, ali pokazao se stabilnim. Svaki dan učimo i prilagođavamo se, a građani BiH mogu biti sigurni da prelazak granice neće postati komplikacija, nego naprotiv — biće brži i sigurniji nego prije.”

