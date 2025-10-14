Blanuša: Neće biti trećeg entiteta

“Pričom o formiranju trećeg entiteta, Milorad Dodik se vratio na postavke iz Prudskog sporazuma. To je vrlo opasan atak na RS i njene interese. Nećemo dozvoliti raspakivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i onog što on garantuje RS-u”, poručio je prof. dr Branko Blanuša, funkcioner Srpske demokratske stranke, komentarišući današnju Dodikovu izjavu da Federaciju BiH treba podijeliti na dva entiteta.

“Od priče o nezavisnoj RS, referendumima, dođosmo do priče o urušavanju njenog dejtonskog položaja. Ne vjerujem da je Dodik slučajno izgovorio riječi da od FBiH treba napraviti ‘dva entiteta’ i da BiH treba imati ‘tri entiteta’. Zašto nije rekao da FBiH treba uraditi unutrašnju reorganizaciju i broj kantona sa deset smanjiti na dva? To bi mogli uraditi kroz izmjene Ustava Federacije, bez zadiranja u Ustav BiH”, ističe Blanuša.

Trećeg entiteta, naglašava on, nema bez promjena Ustava BiH:

“To znači teritorijalnu reorganizaciju BiH, ali i reorganizaciju mehanizama glasanja u institucijama BiH. RW je, po Ustavu BiH, jedan od dva ustavotvorna entiteta. Dodik bi da budemo jedan od tri, a to za sobom povlači i reorganizaciju entitetskog glasanja i glasanja u Domu naroda PS BiH. Zašto bi mi polovinu subjektiviteta koju sada imamo, svodili na trećinu? Za čiji interes?”

Ovo je, prema njegovom mišljenju, još jedna potvrda da Dodik u svom političkom djelovanju više vodi interesa o hrvatskim nego o srpskim interesima. Nakon krupnih koraka ka izolaciji Republike Srpske, ovo je još jedan potez Milorada Dodika koji direktno ugrožava budućnost RS i njenih građana,pišu Vijesti

“Srpskom se niko neće kockati niti trgovati njenim interesima! Svoje interese sa Hrvatskom, neka bude siguran, neće rješavati preko leđa RS i srpskog naroda! Dejtonski mirovni sporazum za nas je svetinja i svima poručujemo da sklone svoje ruke dalje od njega! Sigurna i stabilna budućnost Republike Srpske i njenih građana moraju nam biti na prvom mjestu”, poručio je Blanuša.

