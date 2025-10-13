Evropski tužitelj objavio da su čelnici Autocesta FBiH pod istragom

Istraga se odnosi na dionicu od 35 kilometara između Medakova i Poprikuša, dio konzultantskog projekta vrijednog 4 miliona eura u okviru šire izgradnje autoceste vrijedne 340 miliona eura. Cjelokupni projekt finansira Evropska investicijska banka (EIB) s 87%, a nacionalni budžet Bosne i Hercegovine s preostalih 13%.

Istraga je pokrenuta nakon što je EIB prijavio EPPO-u sumnje na manipulaciju u procesu nabave konsultantskih usluga vezanih uz autocestu, navodno favorizirajući italijansku kompaniju sa sjedištem u Veroni, saopćilo je Tužilaštvo.

Istraga, koju su proveli karabinjeri u Veneciji, otkrila je da su tri javna dužnosnika bosanskog naručitelja navodno poduzela koordinirane radnje kako bi osigurala ugovor za talijansku kompanije. Sumnja se da su dužnosnici zamijenili odbor za ocjenjivanje, preradili izvještaj o tehničkoj evaluaciji i naložili kompaniji da prilagodi svoj finansijski prijedlog kako bi postigla najvišu ocjenu. To je navodno učinjeno u zamjenu za finansijske i druge pogodnosti.

U septembru 2024. provedene su pretrage ureda i prostorija italijanskih osumnjičenika radi prikupljanja dokaza. U 2025. godini, bliska saradnja s nadležnim pravosudnim i tijelima za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini omogućila je dodatna saslušanja i druge istražne mjere u Sarajevu, u koordinaciji s Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA). Nedavno su bosanski osumnjičenici obaviješteni o optužbama protiv njih i o svojim proceduralnim pravima.

U novembru 2023. godine, EPPO i Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine (POBIH) sklopili su radni sporazum radi olakšavanja suradnje i razmjene informacija.

Reakcija Autocesta FBiH

Iz Autocesta FBiH su se oglasili povodom medijskih izvještaja koji tvrde da je Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) “podiglo optužnicu” protiv službenika JP Autocesta FBiH, a temeljem objave EPPO-a od 13. oktobra 2025.

Njihovu reakciju prenosimo u nastavku:

EPPO NIJE PODIGAO OPTUŽNICU

U zvaničnom saopštenju EPPO-a od 13. oktobra 2025. nigdje se ne navodi da je optužnica podnesena ili potvrđena pred sudom.

U engleskom originalu stoji izraz:

“The suspects have been informed of the charges and of their procedural rights.”

Pojam “charges” u pravu Evropske unije i Italije znači obavještenje o prijavi (notifikacija) – dakle, fazu istrage u kojoj se osumnjičenima dostavljaju informacije o sumnjama i procesnim pravima.

Da je optužnica zaista podignuta, EPPO bi u skladu s praksom naveo naziv suda, broj optužnice i datum podnošenja.

To nije učinjeno – što jasno potvrđuje da nije riječ o optužnici, nego o obavijesti o istrazi.

Gotovo svi domaći, ali i neki regionalni portali pogrešno su preveli naslov “EPPO charges Bosnian public officials” kao “EPPO podigao optužnicu protiv službenika JP Autocesta”.

Ovaj prevod je jezički i pravno netačan:

• “to charge” ≠ “to indict”;

• “charges” = informisanje o sumnjama;

• “indictment” = optužnica podnesena sudu.

Takvo izvještavanje je zabludno i predstavlja povredu prava na pretpostavku nevinosti i profesionalnog integriteta javnih službenika (član 3. Zakona o zaštiti od klevete BiH),pišu Vijesti

ČINJENIČNO STANJE PROJEKTA

• Poddionica Ozimice–Poprikuše nikada nije bila finansirana iz grant-sredstava EU i budžeta EU.

• JP Autoceste FBiH su u potpunosti poštovale procedure javnih nabavki, a svi kontakti s ponuđačima odvijali su se isključivo putem tenderske komisije – ne Uprave JP Autocesta FBIH.

