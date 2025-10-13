Aco Pejović u Sarajevu: Kad bismo se držali Halidovih stopa …

edan od njih bio je Aco Pejović koji je svojim dolaskom iskazao poštovanje prema liku i djelu velikog Halida.

“Kad bismo se držali njegovih stopa i njegovih postupaka u životu, čini mi se da bismo možda svi bili veći i bolji ljudi. To je primjer da se tako trebamo ponašati – da budemo dobri ljudi, da se ljudi poštuju i vole. Brat, ljubav, veliki prijatelj. Posljednji put smo se vidjeli na mom koncertu u Zetri 6. juna. Bili smo na ručku, družili se, čuli se telefonom i dok je bio u bolnici. Nekako sam vjerovao da će se izvući”, riječi su Pejovića,pišu Vijesti

Podsjetimo da će se u 13:30 sati održati dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, dok će ukop biti obavljen na groblju Bare.

