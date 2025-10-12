Safet Sušić: Zbog Halida sam išao gdje god je pjevao

“Zbog Halida sam išao, ne samo ja, već puno mojih saigrača i prijatelja gdje god je pjevao. A bilo ih je u to vrijeme. Negdje u Pionirskoj, pa u Nedžarićima ‘Kod Davida’… Gdje god je pjevao išli smo ga slušati. Volio sam i kasnije ići na njegove koncerte. Iako je bio vezan za Sarajevo, Halid je bio omiljen svuda u svijetu. Sjećam se, kad sam bio trener u Turskoj, sretnemo se na aerodromu u Istanbulu, a oko njega pedesetak ljudi. Hoće da se slikaju. Jednostavno, bio je omiljen među svim generacijama. Osim što je bio vrhunski pjevač, Halid je bio i vrhunski čovjek. A to ne može svako. Ne može niko”, rekao je Sušić za sportske.ba.

Nadalje, naglasio je kako mu je veoma žao “zbog odlaska Halida”.

“Takvi se ne rađaju svaki dan. Halid je bio poseban. Dok sam igrao u Sarajevu viđali smo se češće, a onda su nas karijere odvele na razne strane. Znali smo se čuti s vremena na vrijeme. Imali smo telefonske brojeve. Teško je reći nešto za Halida što se ne zna. Svi su složni da je bio vrhunski čovjek i pjevač”, istakao je Sušić,pišu Vijesti

Popularni Pape nije mogao izdvojiti niti jednu Bešlićevu pjesmu.

“Nema Halid jedan hit. Svaka Halidova pjesma je hit! Otpjevao je stotine hitova. Zato ti ne mogu izdvojiti ni jednu. Kako, kad su sve njegove pjesme hitovi. Snimljene osamdesetih, a i danas omiljene kod mlađe generacije, što govori da su njegove nezaboravne. Žao mi je što ne mogu doći. Velika je stvar da ga poštuje i voli toliki broj ljudi. Halid je bio poseban i jako mi je žao, ali to je život. Sve nas to čeka”, kazao je iz Pariza Sušić.

