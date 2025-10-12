Opasne veze Zodijaka – Jeste li vi u nekoj od ovih divljih kombinacija?

Rak i Vaga trebaju poštivati jedni druge i shvatiti da su jednaki u vezi, a ne raspravljati ko je glavni. Bik i Ovan su istinska kombinacija ljubavi i strasti, gdje Bik ne treba pretjerivati sa svojom lijenošću, jer to ubija Ovna, koji je energičan po prirodi. Ovan treba Biku pružiti dosta romantike, a ponekad i usporiti i pratiti njegov tempo.

Mogu li nekompatibilni horoskopski znakovi iskusiti ljubav i biti sretni jedan s drugim?

Ljubav nikad nije jednostavna, samo što se neke osobe klone ljudi za koje znaju da im ne odgovaraju, a druge nevjerojatno privlači i činjenica da su dvije suprotnosti.

Veliki usponi i padovi emocionalnog odnosa koji podižu adrenalin je ono što ih motivira da ostanu s takvim ljudima, jer ako stvari nisu komplicirane, onda oni više nisu zainteresirani.

U odnosima znakova koji se ne podudaraju u horoskopu, treba uložiti mnogo više rada i truda, ali kad dođu na cilj, sreća je neopisiva.

Rak – Blizanci

Kako bi opstao, Rak treba prestati biti konzervativan kada je u pitanju ljubav, brak i obitelj, te ne bi trebao promovirati svoju ranjivost.

S druge strane, Blizanac mora obuzdati svoju živu prirodu, a ne djelovati kao da je u pubertetu i konačno shvatiti što je to što želi od života.

Rak – Vaga

Njih dvoje trebaju poštivati jedni druge i shvatiti da su jednaki u vezi, a ne raspravljati tko je glavni.

Dobra stvar je što oni nikada neće skrivati jedan od drugog ono što ih muči, već će zajedno pokušati pronaći rješenje za sve probleme.

Rak – Vodenjak

Kada Vodenjak napokon pokuša razumjeti patrijarhalne i krute životne principe Raka, kao i nedostatak želje za velikim promjenama, a Rak shvati da je Vodenjaku doista stalo, iako se čini kao da ga nije briga, njih dvoje će biti na pravom putu.

Škorpion – Blizanci

Ukoliko žele uspjeti, Blizanac treba smanjiti koketiranje, jer u suprotnom, Škorpion će poludjeti od ljubomore.

S druge strane, Škorpion treba shvatiti da ga Blizanac voli, iako ne provodi 24 sata dnevno s njim, što bi on volio.

Škorpion – Vaga

Škorpion treba kontrolirati svoju strastvenu prirodu i potrebu za dramom, jer Vaga će pokušati izbjeći sukob na bilo koji način, te se može prestrašiti.

Također, Vaga treba razumjeti da njezin povremeni flert s drugim ljudima može izazvati erupciju ljubomore kod Škorpiona.

Škorpion – Vodenjak

Oboje imaju jake osobnosti, a kada napokon prevladaju razlike i potisnu tvrdoglavost, početi će raditi zajedno, što će dati odličan rezultat.

Prije svega, oni su jedan drugom najbolji prijatelji i savršeno razumiju jedni druge, a zatim su strastveni ljubavnici.

Ribe – Blizanci

Oni mogu biti idealan par, ako ne pokušavaju ugušiti dijete jedan u drugom.

Blizanci trebaju razumjeti da je potrebno više se fokusirati na svog partnera, a Ribe ne trebaju gušiti stalnom brigom, jer to će uplašiti Blizanca koji je pun života i pomalo divlje prirode.

Ribe – Vaga

Izuzetno romantična kombinacija koja se temelji na međusobnom poštovanju.

Čak i kada se susreću s velikim problemima, oni će oboje učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi spasili ono što su zajedno stvorili.

Ribe – Vodenjak

Ovo dvoje mogu prevladati sve svoje razlike zahvaljujući toleranciji i iskrenoj želji da se saslušaju i jedan drugog savjetuju.

Romantične Ribe će učiniti sve da rastope led sa srca Vodenjaka i da mu rastumače da je otvoreno pokazivanje emocija sasvim normalna stvar.

Bik – Ovan

Istinska kombinacija ljubavi i strasti, gdje Bik ne treba pretjerivati sa svojom lijenošću, jer to ubija Ovna, koji je energičan po prirodi.

Ovan treba Biku pružiti dosta romantike, a ponekad i usporiti i pratiti njegov tempo.

Bik – Lav

Možda se njihovi stavovi razlikuju u mnogim stvarima, ali dokle god oni vjeruju jedan drugome, to je ok.

Oni moraju naučiti otvoreno komunicirati, ne pokušavajući kontrolirati jedno drugo. Kada to shvate, biti će nezaustavljivi u postizanju svoje sreće.

Bik – Strijelac

Kad Strijelac shvati koliko je Biku potrebna stabilnost i trajnost, a Bik prestane pokušavati potisnuti Strijelčev avanturizam, sve će biti u redu.

Kad dođu do potrebnog kompromisa, mogu uživati u svojoj ljubavi na svim razinama.

Djevica – Ovan

Ovan s Djevicom – koja je izuzetno vjerna i spremna slušati, otkriva svu ljepotu i prednosti zajedničkog života.

Međutim, Djevica ne bi trebala biti cjepidlaka, a Ovan treba obuzdati svoju lakomislenost i impulzivnost.

Djevica – Lav

Oni pronalaze sigurnost i povjerenje jedan u drugom. Lav je zaštitnik Djevice, a ona ga hvali gdje god krene.

Međutim, Lav treba odustati od svoje teatralnosti koju Djevica ne može podnijeti, dok Djevica ne smije pasti u depresiju svaki put kada stvari krenu nizbrdo.

Djevica – Strijelac

Ovaj par je otvoren za kompromise i promjene, jer su svjesni da je to jedini način da njihova ljubav preživi.

Zato bi Strijelac trebao pripaziti na svoju avanturističku prirodu, jer Djevica nužno treba stabilnost, a ona mora prihvatiti njegov pomalo neozbiljan pristup životu, opustiti se i barem na kratko vrijeme pokušati gledati na život njegovim očima.

Jarac – Ovan

Ova dva rogata znaka ne bi se trebala doživljavati kao suparnici, već raditi zajedno za opće dobro. Međutim, Jarac može slomiti Ovna i njegov hiperaktivni duh svojom mentalnom snagom.

Ako koriste svoje različite energije u pozitivnu svrhu, mogu postići veličanstvene rezultate.

Jarac – Lav

Jarac inicira promjene u ljubavnom odnosu i Lav je tu da ga podrži u tome. Međutim, treba shvatiti kako je ponekad potrebno da Lav smanji svoj društveni život na razumnu razinu, jer Jarac treba više vremena provesti na miru.

Lav je svakako zadovoljan što je toliko bitan Jarcu.

Jarac – Strijelac

Između ovo dvoje postoji jaka fizička privlačnost koja se na kraju pretvara u pravu ljubav. Prijateljstvo i predanost jedan drugome su ono što ih drži zajedno.

Međutim, Strijelac mora dati dovoljno prostora Jarcu, koji je veliki karijerista i predan svom poslu, a Jarac treba prihvatiti da Strijelac ima mnogo interesa koje ga ne uključuju. To ne znači da on ne voli Jarca, već želi imati vremena za sebe, piše atma.

