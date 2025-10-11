Skandal potresa Brisel: Dodikov saveznik poslao špijune, sve je otkriveno!

Mađarski špijuni pokušali su da se infiltriraju u institucije Evropske unije tokom perioda kada je sadašnji evropski komesar za zdravlje Oliver Varhelji (Oliver Varhelyi) obavljao funkciju ambasadora Mađarske u Briselu, prenose brojni evropski mediji.

Zajednička istraga njemačkog Der Spiegel, belgijskog lista De Tijd i mađarskog istraživačkog portala Direkt36 otkriva da su se mađarski agenti predstavljali kao diplomate i bliski saradnici Varheljija.

Navodi se da se ovo dešavalo između 2015. i 2019. godine, dok je Varhelji bio stalni predstavnik Mađarske pri Evropskoj uniji, ali i ranije – dok je djelovao kao pravni savjetnik unutar iste misije.

Prema tvrdnjama jednog bivšeg člana mađarske misije u Briselu, postojala je cijela mreža operativaca koji su od zaposlenih u institucijama EU pokušavali doći do bilo kakvih informacija, pa čak i običnih „tračeva“ o dešavanjima u Evropskoj komisiji.

Jedan od agenata mađarske obavještajne službe, prema saznanjima medija koji su vodili istragu, čak je ponudio novac potencijalnom saradniku, uz obećanje da će obezbijediti finansijsku podršku za organizaciju kojoj je ta osoba bliska.

Drugi pokušaji vrbovanja uključivali su i diplomatsko osoblje te birokrate u Briselu, a posebno Mađare – kojima su nuđene bolje pozicije i unapređenja, uz apel na tzv. “patriotsku dužnost”.

Nakon što je ovaj špijunski skandal dospio u javnost, Evropska komisija je pokrenula sveobuhvatnu istragu. Ipak, uloga Varheljija u ovom slučaju i dalje nije potpuno jasna, pa on za sada neće biti suspendovan.

– Trenutno se radi samo o optužbama. Provest ćemo temeljitu istragu. Shvatamo ovo izuzetno ozbiljno – izjavila je portparolka Evropske komisije Paula Pinho za portal Politico.

Iako Varhelji zasad ostaje na funkciji evropskog komesara za zdravlje, najavljeno je da će se o ovom pitanju održati i zatvoreni sastanak između njega i predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen (Ursula von der Leyen).

