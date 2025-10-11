Trump: Uvodimo Kini dodatne carine od 100 posto!

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Trump je naveo da je Kina poslala “izuzetno neprijateljsko pismo svijetu” te uvela “velike kontrole izvoza na gotovo svaki proizvod koji proizvode”.

Trump je upozorio da će nove carine stupiti na snagu 1. novembra te je najavio da će SAD također uvesti kontrolu izvoza svog softvera u Kinu.

“Na temelju činjenice da je Kina zauzela ovaj neviđeni stav, i govoreći samo za SAD, a ne za druge nacije koje su slično bile ugrožene, počevši od 1. novembra 2025. (ili ranije, ovisno o daljnjim akcijama ili promjenama koje poduzme Kina), Sjedinjene Američke Države će uvesti carinu od 100% na Kinu, povrh bilo koje carine koju trenutno plaćaju”, napisao je Trump,pišu Vijesti

“Nemoguće je povjerovati da bi Kina poduzela takvu akciju, ali jesu, i ostalo je historija. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju!”, dodao je.Ranije tokom dana, Trump je izjavio kako “čini se da nema razloga” za sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tokom nadolazeće posjete Južnoj Koreji.

“Mnoge druge protumjere su, također, pod ozbiljnim razmatranjem”, poručio je.

