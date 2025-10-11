Šturm iz Graca oprostio se od Halida Bešlića, oduševio bh. fanove

Austrijski nogometni klub Šturm iz Graca, aktuelni šampion, oprostio se od legende narodne muzike Halida Bešlića, javlja se na zvaničnom TikTok nalogu kluba.

Šturm je objavio video sa sažetkom utakmice protiv Randžersa, koju su slavili rezultatom 2:0, uz Bešlićevu pjesmu “Eh kad bi ti”. U opisu objave stoji: “Počivaj u miru, Halid Bešlić”.

Objava je oduševila fanove Šturma porijeklom iz Bosne i Hercegovine i ostalih balkanskih zemalja, a mnogi su se šalili da je administrator stranice, Arjan Malić, reprezentativac BiH, lično odabrao pjesmu.

– Od danas navijam za Šturm – napisao je jedan od fanova na bosanskom jeziku. U nekoliko sati objava je prikupila više od 30.000 lajkova.

Šturm ima dugu povezanost s BiH, s obzirom na to da je legendarni Ivica Osim najveća legenda kluba, a brojni bh. nogometaši igrali su za Šturm. Među njima su Refik Muftić, Senad Mustafić, Muhidin Teskeredžić, Ozren Perić, Samir Muratović, Zdenko Baotić, Anel Hadžić i Jusuf Gazibegović. Trenutno za tim igraju Arjan Malić i Emir Karić,piše Avaz

Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini života, nakon kratke borbe s teškom bolešću. Rođen je 20. novembra 1953. u Knežini kod Sokoca i ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni bivše Jugoslavije i šire.

Komemoracija će biti održana u ponedjeljak u 11.00 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo. U 13.30 sati u Begovoj džamiji klanjat će se dženaza, a ukop će biti obavljen u 15 sati na Gradskom groblju Bare.

