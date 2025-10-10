U narednom periodu nas očekuju više sunca i veće temperature

U Bosni i Hercegovini danas i sutra prevladavat će oblačnije vrijeme. Tokom prijepodneva prijepodneva moguće su slabe padavine, dok se i sutra u centralnim i istočnim predjelima zemlje očekuje mjestimična, vrlo slaba kiša. U subotu poslijepodne očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti i djelimično razvedravanje – rekao je Krajinović.

Dodao je da nedjelja donosi znatno više sunčanih perioda i stabilnije vremenske prilike širom zemlje.

– Vrijednosti temperature zraka, tokom vikenda će u Bosni prelaziti 18 stepeni, u Hercegovini će dosegnuti do 24 stepena Celzijusa. Jutra će biti prohladna, u Bosni sa vrijednostima temperatura oko 10 stepeni, a u Hercegovini oko 14 stepeni Celzijusa. Od ponedjeljka nas očekuje znatno više sunca, stabilnije vrijeme i ljepši dani. Ipak, atmosfera neće biti potpuno stabilna, pa tako u ponedjeljak i utorak u večernjim satima maže pasti vrlo malo kiše. U narednih deset do petnaest dana u Hercegovini biti će stabilno sunčano i znatno toplije nego u Bosni,piše Avaz

Očekuje nas ljepši i stabilniji period, pod utjecajem polja povišenog zračnog pritiska, s obirom na to da se anticiklona smjestila nad većim dijelom Europe. Iako nas očekuje sunčaniji period, treba biti spreman na pojavu magle duže riječnih tokova i kotlinskih predijela Europe. Što se tiče vjetra, dominirat će dosta slab sjeverac. Ono što će taj vjetar donijeti je osjećaj nelagode zbog niskih temperatura pa ćemo imati subjektivni osjećaj da su vrijednosti temperatura puno niže. – poručio je Krajinović za “Avaz”.

