Elektroprivreda BiH poziva građane da troše manje struje

Kampanja, koja se realizuje na području Federacije BiH gdje je Elektroprivreda BiH primarni snabdjevač električnom energijom, nastoji građanima približiti jednostavne i svakodnevne načine na koje svi možemo doprinijeti većoj energetskoj efikasnosti, bez odricanja udobnosti, ali uz razvijanje pametnijih navika u potrošnji. Cilj je ukazati kupcima na načine racionalnog korištenja električne energije kako bi smanjili potrošnju, a time i finansijske troškove.

Iako Bosna i Hercegovina raspolaže relativno stabilnim energetskim sistemom i električnu energiju još uvijek uspijeva proizvesti iz vlastitih kapaciteta, omogućavajući tako da cijene u kategoriji potrošnje domaćinstva i dalje ostanu među najnižim u regiji i šire, u proteklom periodu zabilježen je porast potrošnje za oko 2,5% godišnje, što ukazuje na potrebu većeg razumijevanja važnosti odgovornog odnosa prema energiji. Energetska efikasnost nije samo pitanje uštede. Ona je dio savremenog načina života, važan korak u očuvanju resursa, ali i element sigurnog snabdijevanja u budućnosti. Kampanja se provodi kao jedna od mjera Elektroprivrede BiH za ublažavanje posljedica rasta potrošnje i očuvanja kapaciteta domaće proizvodnje kako bi se izbjeglo oslanjanje na uvoznu energiju.

„Ovom kampanjom Elektroprivreda BiH kao društveno odgovorna kompanija koja, uprkos brojnim izazovima na tržištu, osigurava stabilno snabdijevanje električnom energijom, želi promovisati vrijednosti koje doprinose održivijoj budućnosti. Želimo inspirisati građane da osvijeste trenutke kada im je energija stvarno potrebna i kada nije. Male promjene, mogu donijeti velike rezultate. Naša zajednička odgovornost je da energiju koristimo pametno i s mjerom. Zato apelujemo da pravimo male, ali značajne korake koji doprinose stabilnijem energetskom sistemu i boljoj budućnosti. Svaka ušteda i svaki racionalan izbor, doprinos su našoj zajedničkoj energetskoj sigurnosti i održivom razvoju Bosne i Hercegovine”, poruka je generalnog direktora Elektroprivrede BiH, dr. sci. Sanela Buljubašića, uz podsjećanje da, osim finansijskih ušteda za građanstvo, energetska efikasnost ima važan utjecaj na zaštitu okoliša i ublažavanje klimatskih promjena.

Potrošnja električne energije u BiH je dosta viša u poređenju s razvijenim, ali i nekim zemljama u razvoju. Upravo visoka specifična potrošnja električne energije ukazuje i na značajan potencijal za njene uštede, koje su, prema procjenama moguće i do 30%.

U prvoj fazi kampanje, u periodu do kraja ove godine, akcenat je na promociji ključnih poruka kojima se želi apelovati na značaj zajedničkog doprinosa štednji energije i podržati građane u sticanju novih, energetski efikasnijih navika

„Pali dobre navike – troši pametnije, isključi višak, misli na sutra.” poruka je kojom se poziva na savjesniji pristup potrošnji električne energije jer, svaki pojedinac je odgovoran za kreiranje boljeg životnog okruženja danas, ali i generacijama koje dolaze.

