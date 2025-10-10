Ostajete prijatelji s bivšima? Evo šta to govori o vašoj ličnosti

Većina raskida ne završava rukovanjem i dogovorima za branč sljedeće subote. Ipak, nekim slučajevima, ljudi se ipak rastanu u dobrim odnosima, pa čak i ostanu prijatelji. Bez osuđivanja.

Uprkos tome, studija sugerira da se ispod površine možda krije nešto više kada neko insistira na održavanju bliskih veza sa bivšom simpatijom.

Istraživanje objavljeno u časopisu Personality and Individual Differences koje su vodili psiholozi sa Univerziteta Oakland, istražilo je ličnosti 861 učesnika. Posebno su se fokusirali na osobine “mračne trijade”: narcizam, makijavelizam i psihopatiju.

Učesnici su odgovarali na pitanja o svojim romantičnim vezama, uključujući i to da li su još uvijek u kontaktu sa bivšim partnerima.

Studija je otkrila da su oni koji su ostali bliski sa svojim bivšim partnerima imali veću vjerovatnoću da postižu više rezultate u osobinama koje se obično povezuju sa psihopatijom, uključujući manipulativnost, sebično ponašanje i nedostatak empatije.

Sama psihopatija spada u spektar antisocijalnih poremećaja ličnosti i često uključuje površni šarm koji prikriva proračunatije namjere.

Ispostavilo se da ostajanje bliskim s bivšim partnerom ne mora uvijek biti stvar nostalgije ili nedovršenih osjećaja. Ponekad se radi o tome da se vrata drže otvorenima za određene pogodnosti.

Kaže se da su ljudi s jačim psihopatskim osobinama skloniji održavanju prošlih veza ako imaju nešto za dobiti, bilo da je to seks, novac ili korisne informacije.

Budući da su oni s psihopatskim tendencijama često vješti u tome da se ponašaju pristojno i da koriste šarm kada im to odgovara, nije im previše teško održati prijateljski stav – čak i ako su im motivi sve samo ne čisti.

