Kraj oktobra donosi promjene: Tri znaka pod snažnim kosmičkim pritiskom

Kako se približava kraj oktobra, astrološke energije postaju sve snažnije, a prema riječima poznatog turskog astrologa, pred nama je period koji nosi duboke promjene i neočekivane preokrete.

Mars, Saturn i Pluton stvaraju napet tranzit koji može izazvati dramatične situacije, posebno u oblastima emocija, odnosa i finansija. Tri znaka posebno će osjetiti ovaj pritisak, piše Atma.

Astrolog ističe da će upravo oni biti „na udaru sudbine“ – suočeni s događajima koji će ih natjerati da se probude, suoče sa sobom i preuzmu odgovornost za sopstveni život.

ŠKORPIJA – suočavanje s istinom koja više ne može biti skrivena

Za Škorpije kraj oktobra označava trenutak razotkrivanja. Sve što je bilo potisnuto – emocije, sumnje, tajne ili neizrečene riječi – izlazi na površinu. Prema riječima turskog astrologa, Škorpije ulaze u period svojevrsne „energetske detoksikacije“, koji može biti bolan, ali donosi i oslobođenje.

Na emocionalnom planu slijede velike promjene. Neki će odnosi završiti, dok će drugi dostići novu razinu povezanosti i iskrenosti.

Škorpije koje se odvaže pogledati istini u oči i prekinuti toksične veze, osjetiće olakšanje i duboki unutrašnji preporod. Oni koji nastave ignorisati svoj unutrašnji glas mogli bi doživjeti iscrpljenost i osjećaj gubitka kontrole.

U poslovnom području moguća su iznenađenja – od promjene pozicije do neočekivane ponude koja mijenja sve. Astrolog poručuje: „Ne bojte se krajeva – svaki kraj je početak nečeg važnog.“

BIK – između potrebe za sigurnošću i poziva na hrabrost

Bikovi sada ulaze u period koji ih gura iz zone komfora. Kraj mjeseca donosi test hrabrosti i vjere u sopstvene sposobnosti.

Astrolog naglašava da će mnogi Bikovi imati osjećaj kao da im se tlo miče pod nogama. Situacije koje su godinama bile stabilne sada se mijenjaju. Možda će se raditi o promjeni posla, preseljenju, prekidu odnosa ili finansijskom gubitku koji ih uči važnu lekciju – sigurnost ne dolazi spolja, nego iznutra.

Oni Bikovi koji uspiju prihvatiti promjenu i povjerovati intuiciji, već početkom novembra mogu očekivati novu priliku: ponudu koja mijenja život, podršku osobe od povjerenja ili čak iznenadni dobitak.

Preporuka astrologa glasi: ne odgađajte odluke – krenite naprijed, čak i ako put nije potpuno jasan.

LAV – suočavanje s egom i granicama sopstvene moći

Lavovi će se susresti s iskustvima koja testiraju njihovu unutrašnju snagu i poniznost. Mars u napetom aspektu s Plutonom može donijeti sukobe s autoritetima, rivalstva ili situacije koje ih tjeraju da preispitaju ko zapravo ima moć nad njihovim životom.

Turski astrolog upozorava da bi Lavovi mogli doživjeti svojevrsni „udar na ego“ – kroz razočaranje u osobu kojoj su vjerovali ili kroz profesionalne izazove koji pokazuju da nisu svemogući.

Neki će osjetiti potrebu za odmakom od posla ili projekata koji ih emocionalno iscrpljuju.

Savjet je jasan: spustite gard, potražite podršku i dopustite sebi trenutak slabosti. Paradoksalno, upravo tada ćete ponovo pronaći snagu. Za mnoge Lavove ovaj će period biti izazovan, ali ključan za sazrijevanje i unutrašnju transformaciju.

Kosmička poruka: Svemir traži iskrenost, ne savršenstvo

Prema astrologu, kraj mjeseca ne donosi kaznu nego trenutak istine. Sve što se sada događa ima svrhu – razotkriti iluzije i pomoći ljudima da žive autentično. Energetski pritisak koji osjećamo samo je poziv na iskrenost prema sebi.

„Sudbina nikada ne djeluje protiv nas, već za nas“, kaže astrolog. „Oni koji se opiru promjeni, osjećat će bol. Oni koji je prihvate, doživjeće oslobođenje.“

Kako se pripremiti za velike preokrete

Da bi se ovaj energetski prijelaz lakše prebrodio, astrolog preporučuje:

Izbjegavajte rasprave i sukobe – energija je napeta, a konflikti sada mogu samo produbiti haos.

Oslobodite se prošlih razočaranja – pišite, meditirajte, provedite vrijeme u prirodi.

Poslušajte intuiciju, čak i ako vas vodi putem koji izgleda nesigurno.

Oprostite sebi – svaka greška dio je vašeg ličnog rasta.

(ATMA/stil.kurir)

