Hrvati o Halidu Bešliću: ‘On je nešto kao Mišo Kovač – digne ruku i publika pjeva sljedeća dva sata’

Halidu Bešliću njegovi poštovaoci odaju počasti uz suze i pjesmu. Halid je rasprodao u rekordnom roku koncerte u zagrebačkoj Areni. Tako je bilo svaki put kad bi nastupao. Zadnji, rasprodani koncert, nažalost, neće održati.

O tome kako su Hrvatice i Hrvati doživjeli tužnu vijest o Halidovoj smrti, za FTV, u Dnevniku 2, govorio je ugledni hrvatski novinar, urednik emisije Dosje Jarak na RTL-u, Andrija Jarak.

– Ta vijest me pogodila jer sam Halida prije puno godina upoznao u mom rodnom Dubrovniku, preko nekoliko zajedničkih prijatelja i poznanika. Kasnije se ta saradnja obogatila i proširila – prisjetio se hrvatski novinar svojih prvih susreta s legendarnim pjevačem.

– Slušao sam vaše reportere, kolege iz Tuzla i Sarajeva. Napisano je milion kilometara teksta o Halidu. I šta reći novo, ja ću pokušati otići korak dalje. Italijani imaju jedan super izraz: ‘Uno di noi’ – što znači ‘jedan od nas’. I upravo je to Halid bio – ‘Uno di noi’. On je bio jedan od nas. Široka, kosmopolitska, bosanska duša – istakao je Jarak, uspoređujući Halida s Ćirom Blaževićem.

– Halid je znao svakoga učiniti važnim. On bi došao kod nas na televiziju i teti čistačici, portiru, novinaru, uredniku, direktoru – svakom je pružio ruku. I tih 30 sekundi je tu gospođu učinio sretnom i važnom. Doživio sam ga kao vrhunskog muzičara i vrhunsnog čovjeka. Njemu se slava dogodila. On nije trčao za njom. Slava je došla sama – ističe Jarak.

Za razliku od današnjih influensera, koji se moraju truditi i pozirati za svakim priznanjem, Halid nije morao pozirati, dodaje on.

– On je nešto kao Mišo Kovač. Digne ruku i publika pjeva sljedeća dva sata.

Halidov gubitak osjetio je cijeli region, a Jarak spominje kako je smrt Halida Bešlića u Hrvatskoj izazvala duboke emocije, uspoređujući ga sa smrću Olivera Dragojevića.

– Vjerujem da su i ostali vodeći hrvatski mediji uživo pratili svaki korak. Halid je to svojom karijerom, ponašanjem, dobrotom i ljudstvom zaslužio – poručuje Jarak.

Kao jedan od trenutaka u Halidovoj karijeri, spominje se zagrebačka Arena, koju je Bešlić rasprodao dva puta u istoj godini kada je otvorena – 2009. godine.

– To je prvi put da je neko rasprodao Arenu – ističe Jarak.

Njegove kolege koje prate muziku kažu da nikad prije ni poslije tog koncerta, nije bila takva emocija.

– Gotovo tri sata 25.000 ljudi pjeva zajedno sve hitove s Halidom.

Halidova popularnost bila je neupitna, a, kako naglašava Jarak, u Hrvatskoj je nekoliko ljudi kojima se ne piše ružno – Dražen Petrović, Oliver Dragojević, a sada im se pridružio i Halid Bešlić.

Također se spominje rasprodani koncert koji je trebao biti održan u decembru, ali je zbog tragičnog gubitka otkazan. Na društvenim mrežama pojavila se inicijativa da se novac za kupljene ulaznice ne vraća, već da se organizira koncert u čast Halidu, gdje bi drugi izvođači izvodili njegove pjesme.

– Za sada je to samo inicijativa, sve više je onih koji kažu ‘ne treba nam novac, napravite koncert, pozovite Halidove prijatelje i kolege iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, napravite jedan veliki happening njemu u čast’. To dovoljno govori koliki je bio Halid Bešlić – kazao je Jarak.

Na kraju je istakao da će Halid Bešlić nedostajati ne samo Bosni i Hercegovini već i Hrvatskoj.

– Dobri ljudi se uvijek prepoznaju, i Halid je bio jedan od njih. Zbog toga, još jednom – zbogom, velikanu muzike, ali i našem suvremeniku.

