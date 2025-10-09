Vijesti

Kamere posvuda: Dok na adresu dobijete prvu kaznu, vi ste napravili desetine prekršaja

Saobraćajnice u Bosni i Hercegovini, posebno u gradovima, sve su bolje pokrivene modernim kamerama koje automatski očitavaju registarske tablice i identifikuju vozila koja nisu propisno registrovana.

Svaki prolazak neregistrovanog vozila pored takve kamere znači automatsko evidentiranje prekršaja i novčanu kaznu, bez zaustavljanja i bez prethodne najave. I dok na adresu dobijete prvu kaznu, vi ste napravili desetine istih prekršaja pa vam kazne mogu narasti na nekoliko hiljada KM. Kako biste izbjegli taj stres i troškove, provjerite datum i na vrijeme izvršite registraciju svojih vozila – naglašavaju iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK,pišu


