Znate li kako cigarete utiču na potenciju?

Pušenje je odavno prepoznato kao jedan od glavnih uzročnika kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara.

Ipak, ne smije se zanemariti ni njegov uticaj na urološko zdravlje muškaraca, posebno kada je riječ o erektilnoj disfunkciji (ED). Struka kontinuirano upozorava da je povezanost pušenja i uroloških problema višestruka, a najizraženija upravo u domenu seksualnog zdravlja muškaraca.

Urolog dr. Hajrudin Spahović objašnjava da sastojci duhanskog dima dokazano učestvuju u procesima onkogeneze i slabljenja imunološkog sistema, čime povećavaju rizik od ozbiljnih uroloških oboljenja.

– Posebno zabrinjava činjenica da pušenje direktno utiče na prokrvljenost kavernoznih tkiva, onemogućavajući stvaranje nitričnog oksida – molekule ključne za postizanje i održavanje erekcije. Posljedice su pad libida, hormonalni disbalans i smanjena proizvodnja testosterona – naglašava on.

Prema njegovim riječima, naučni dokazi su nedvosmisleni: konzumacija tradicionalnih cigareta jedan je od značajnijih faktora rizika za nastanak erektilne disfunkcije. „Analize pokazuju jasnu dozno-odgovornu povezanost odnosno što duže i intenzivnije osoba puši, veća je vjerovatnoća za nastanak ovog problema.“

Prevencija: Prestanak ili prelazno rješenje?

Poruka javnozdravstvenih stručnjaka je jasna: najbolja odluka je potpuno prestati pušiti. Međutim, za one koji trenutno to ne žele, savjetuje se konsultuju s ljekarom i da se informišu s rezultatima istraživanja o bezdimnim alternativama. Takvi proizvodi mogu predstavljati prelazno rješenje između klasičnih cigareta i potpune apstinencije. Ipak, ni ove alternative nisu bez rizika – većina i dalje sadrži nikotin, koji izaziva snažnu zavisnost.

Informisanost kao ključ zaštite zdravlja

– Informisanje pacijenata je ključno – ističe urolog.

– Ljudi moraju imati pristup jasnim, tačnim i potpunim podacima kako bi mogli donijeti odluku koja se tiče njihovog zdravlja. Ne radi se samo o prevenciji raka ili srčanih bolesti, nego i o očuvanju kvaliteta života, uključujući seksualno zdravlje, energiju i opštu vitalnost.“

– Samo kroz edukaciju, podršku i širu dostupnost naučno potvrđenih rješenja možemo napraviti stvarnu promjenu – zaključuje dr. Spahović, prenosi Žena.ba.

