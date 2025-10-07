Ilma Karahmet se oprostila od Halida: “Otišao je glas Bosne, ali ne i njegova pjesma”

U objavi na svom Instagram profilu Karahmet je podijelila emotivnu poruku.

“Otišao je glas Bosne, ali ne i njegova pjesma. Hvala ti, Halide, što si bio svjetlo i podrška mnogima od nas. Tvoje note će zauvijek odzvanjati u našim srcima”, napisala je Karahmet.

Osim nje, brojni prijatelji, kolege i porodica opraštaju se od Bešlića uz emotivne poruke koje dijele na svojim društvenim mrežama.

Među njima su Enis Bešlagić, Edin Džeko, Indira Levak, Emir Spahić i mnogi drugi.

Podsjećamo, Bešlić je bio hospitaliziran krajem augusta na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Njegova karijera, koja je trajala više od četiri decenije, obuhvata bezbroj hitova koji su postali evergreeni i nezaobilazni dio svakog veselja, radija i kafanske muzike.

Njegova muzika prevazilazila je generacijske i geografske granice, spajajući emociju, tradiciju i energiju koju je publika prepoznavala i voljela, prenosi Klix.

Facebook komentari