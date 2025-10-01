Vijesti

Dodik: Karan će biti zajednički kandidat vladajuće koalicije na prijevremenim izborima

Objavljeno prije 1 sat

Stranke vladajuće koalicije u Republici Srpskoj dogovorile su danas zajednički nastup na prijevremenim predsjedničkim izborima

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka lidera stranaka vladajuće koalicije da će Siniša Karan biti zajednički kandidat na predstojećim izborima za predsjednika Republike Srpske, uz podršku svih političkih partija koje čine koaliciju.

Poručio je da će referendum svakako biti održan i da će Narodna skupština Republike Srpske razmatrati to pitanje.

– Smatramo da bi to trebalo da bude najracionalniji trenutak za izbore, a referendum će zadržati isto pitanje koje se odnosi na Šmita i Sud BiH. Očekujemo da će političke strukture Bošnjaka opet podnositi žalbe, ali ova koalicija je odlučna da referendum bude održan – rekao je Dodik.

Dodao je da je odluka Suda Republike Srpske o žalbi, kako je naveo, stigla tek u srijedu, nakon što su je bošnjačke političke stranke podnijele posljednjeg dana roka.

– Hoću da kažem da smo strpljivi i odlučni da se referendum održi. Ako nastave sa žalbama, vjerovatno ćemo referendum održati 9. januara. Vidjet ćemo, sve zavisi od procedura. Ako se one brže završe, sjest ćemo i donijeti odluku o tačnom datumu – poručio je Dodik.


