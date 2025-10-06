Šta kaže nauka: Koliko često treba usisavati?

Ako imate kućne ljubimce, vjerovatno ste navikli usisavati svaki dan, ali što se tiče ostalih, trebaju li doista to raditi svakodnevno ili jednom sedmično?

Naravno, usisavanje je nužno, posebno za one koji pate od alergija jer osigurava da se mrtve ćelije kože, bakterije, plijesni i grinje uklone s poda i da ih se ne udiše jer to može izazvati cijeli niz neugodnih simptoma, uključujući nadraženo grlo, nos, oči i još ozbiljnije, probleme s disanjem.

Naučnik Matthew Lee iz Dysona preporučuje usisavanje barem jednom sedmično kako biste spriječili nakupljanje prljavštine ako imate drveni pod: “Pokušavam posvetiti malo više pažnje mjestima u kojima moji članovi porodice najviše borave u našem domu, a radi se o kuhinji i spavaćoj sobi, budući da se na podu može brzo skupiti mnogo prljavštine, krhotina i zalutalih dlačica.”

Stručnjak savjetuje da svoj dom kategorizirate u 10 tačaka – zidovi, madraci, lajsne, košare za kućne ljubimce, lampe, sjenila, zavjese, stepenice, stropovi i sofe – i da odaberete dvije za usisavanje svake sedmice.

“Ovo je preporučena učestalost za održavanje čistoće doma, a da niste opterećeni zadatkom dubinskog čišćenja cijelog doma odjednom”, dodao je. Kada je riječ o tepisima, Matthew je predložio usisavanje prije nego što pod počne izgledati prljavo dva puta sedmično. Za područja gdje osobe manje borave dovoljno je usisavati jednom sedmično, prenosi Radiosarajevo.

