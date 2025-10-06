OLUJA ČUPA DRVEĆE! Alarm upaljen i kod komšija: Vanredno upozorenje na nevrijeme – poplave prijete stanovništvu

Jutros je u većem dijelu Hrvatske padala jaka kiša, dok je na Platku zabilejžena prava snježna mećava – kamere pokazuju da je planina kod Rijeke već pod debelim slojem snijega. U Zagrebu je takođe padala jaka kiša, praćena vjetrom koji se kasnije smirio.

Moguće poplave, najavljeni i opasni udari vjetra

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je više upozorenja. Crveno upozorenje važi za područje Kvarnera, Velebita i zapadnu obalu Istre, gdje se očekuje vrlo jak, povremeno olujni jugo koji će tokom dana naglo okrenuti na buru sa udarima i do 160 km/h.

Narandžasto upozorenje proglašeno je za Istru, Kvarner, Liku, Gorski kotar, Dalmaciju i ostrva. U tim oblastima se očekuju obilne padavine i moguće urbane i bujične poplave, uz vetar koji bi mogao dostići i 110 km/h.

– Budite spremni na poremećaje, oštećenja objekata i rizik od povreda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana i letećih predmeta. Moguć je prekid saobraćaja i snabdjevanja električnom energijom – upozorava DHMZ.

Za Zagreb, sjeverozapadnu Hrvatsku, Karlovac i Baniju izdato je žuto upozorenje.

– Budite na oprezu zbog mogućeg lokalnog plavljenja i otežanih uslova za vožnju: vidljivost je smanjena, a kolovozi su mokri – navodi DHMZ, piše espreso.

Facebook komentari