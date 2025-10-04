Zavirite u novi market Crvene jabuke: Besplatne kupovine, pokloni, akcije, a za penzionere dodatni popust

Trgovački lanac Crvena jabuka market danas je otvorio novu poslovnu jedinicu u Gračanici. Prepoznatljiv na domaćem tržištu kao lider u segmentu prehrane, otvaranjem ovog marketa predstavio je svoju raznoliku ponudu sa posebnim naglaskom na svježe odjele.

Jedinstven koncept samouslužnih vitrina sa gotovim jelima, salatama, čorbama, pekarskim i poslastičarskim proizvodima iz vlastite proizvodnje, sushi odjel, svježe meso, riba, odjel osviještene prehrane, samo su dio velike ponude koju Crvena jabuka marketi nude svojim kupcima.

– Širenjem maloprodajne mreže trudimo se da što većem broju kupaca učinimo dostupnim svoj koncept koji je orijentisan na hranu iz naše razvojne kuhinje, svježe namirnice poput mesa, ribe, voća i povrća, delikatese. I u ovom marketu kupci će svakodnevno moći da uživaju u velikom izboru svježe pripremljenih gotovih jela, poslastica, osvježenju iz reFresh coffee & juice bara, egzotičnim okusima poput sushi-ja, eksluzivnim proizvodima dostupnim samo u našim marketima, kao i proizvodima naše robne marke Volim – navela je Aleksandra Marković, PR Crvena jabuka marketa.

Otvaranjem ove poslovne jedinice, Crvena jabuka market obezbijedio je 78 novih radnih mjesta, u marketu koji se prostire na nešto više od 1 700 kvadratnih metara.

Na dan otvaranja za kupce su pripremljene brojne pogodnosti i pokloni, besplatne kupovine i poklon-bonovi, kao i posebna akcijska ponuda. Pogodnost dostupna za kupce penzionere je popust od 10% na kupovinu koja važi svakog ponedjeljka.

Kompanija Tropic Maloprodaja, u okviru koje posluje i trgovački lanac Crvena jabuka market, i ovaj put pokazala je da otvaranjem svakog novog marketa pomjera granice kada su u pitanju asortiman, opremljenost i iskustvo kupovine.

