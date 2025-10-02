Tramp je končano prelomio, Ukrajina će od SAD-a dobiti pomoć kakvu traži od početka invazije

Predsjednik Donald Tramp dao je zeleno svetlo Pentagonu i obavještajnim agencijama da pomognu Kijevu u izvođenju ovih udara, dok Vašington istovremeno podstiče saveznike NATO-a da se uključe u sličnu saradnju, tvrdi WSJ.

Sjedinjene Američke Države će početi da pružaju Ukrajini obaveštajne podatke kako bi podržale napade raketama dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu. Ovo je prvi put od početka rata u Ukrajini da je američka administracija odobrila takvu pomoć, ekskluzivno izvještava Volstrit žurnal.

Ova odluka označava produbljivanje američke posvećenosti Ukrajini u vreme kada su mirovni pregovori sa Moskvom u zastoju.

Prema riječima anonimnih zvaničnika, prikupljene informacije će omogućiti Ukrajini da cilja „rafinerije, cjevovode, elektrane i drugu infrastrukturu duboko unutar ruske teritorije“, sa ciljem slabljenja ratne ekonomije Kremlja.

Administracija takođe razmatra isporuku raketa Tomahavk i Barakuda, sposobnih da pogode ciljeve na udaljenosti do 800 kilometara.

„Čekamo pisana uputstva Bijele kuće prije nego što podelimo potrebne obavještajne podatke“, rekao je američki zvaničnik za WSJ.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada Tramp mijenja svoju retoriku o ratu u Ukrajini.

Nakon što su njegovi pokušaji da posreduje između Kijeva i Moskve do sada propali, Tramp je postao sve nezadovoljniji ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, piše espreso.

